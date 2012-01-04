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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

قلندری:

بزرگترین پروژه اطلاع رسانی نیشابور رونمایی شد

بزرگترین پروژه اطلاع رسانی نیشابور رونمایی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از رونمایی بزرگترین پروژه اطلاع رسانی این شهرستان به نام "ایستگاه اول" در همایش فرهنگ و نقش تبلیغات در سال جهاد اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلندری اظهار داشت: این پروژه که حاصل تلاش بیش از یک ساله کانون آگهی و تبلیغات نگار است، در قالب های سه جلد کتاب "خدمات"، "صنعت و ساختمان"، "ادارت و گردشگری"، CDمولتی مدیا، سایت اطلاعات مشاغل تهیه شده است.

وی افزود: همچنین برای اولین بار در کشور در قالب نرم افزار موبایل که شامل اطلاعات جامع اصناف، صنایع، مشاغل، ادارات دولتی و غیردولتی و گردشگری شهرستان نیشابور است که در این مجموعه توسط طراحان برجسته کشوری در قالب های مذکور جهت استفاده عموم شهروندان، مسئولین و گردشگران جمع آوری شده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی نیشابور گفت: در این همایش به موضوعات متنوعی از جمله فرهنگ  شهری و تبلیغات شهری خانواده ، اقتصاد و شهر، بازار یابی وفرهنگ فروش، تبلیغات ونقش فرهنگ در عصر ارتباطات با حضور استادان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در حاشیه این همایش، نمایشگاهی از توانمندی های تبلیغاتی شهرستان نیشابورجهت رویت و بازدید عموم مردم به نمایش گذاشته شده است.

کد مطلب 1501023

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