اعمال دقیق قانون زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مرادیانی صبح چهارشنبه در نشست توجیهی اعضای هیئت های بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دروه ای خبرگان رهبری اظهار داشت: اعمال دقیق قانون با نظارت و بازرسی مستمر زمینه را برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو فراهم می کند.

وی با بیان اینکه حضور در انتخابات و مشارکت در راستای تحقق اهداف توسعه کشور از وظایف ملی و همگانی آحاد مردم جامعه است، گفت: همه اعضای هیئت های بازرسی و همکاری دستگاه های اجرایی به ویژه فرمانداری ها و بخشداری ها در راستای برگزاری مناسب انتخابات سالم ضروری است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کردستان افزود: نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق اهداف بلند مدت نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و حضور نمایندگان توانمند و کارآمد در قوه مقننه موجب ارتقای جایگاه قانون گذاری مجلس می شود.

مرادیانی عنوان کرد: استفاده از معتمدین برای کمک به جلب مشارکت مردم به منظور حضور گسترده در پای صندوق های رای الزامیست و در کنار آن باید هیئت های اجرایی و نظارت نیز وظیفه خود را برای حفاظت از آراء مردم به بهترین شکل ممکن اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات سالم و مطلوب موجب رضایت مردم و جلب مشارکت حداکثری آنها در مسیر عمران و آبادانی کشور می شود، عنوان کرد: کشورهای استکباری به نتایج این انتخابات چشم دوخته اند و باید میزان مشارکت مردم برای خنثی کردن توطئه های دشمن در بالاترین حد ممکن باشد.

وی در پایان ضمن درخواست از اعضای هیئت های بازرسی استان کردستان برای استفاده از افراد بی طرف برای انجام نظارت و بازرسی در طول برگزاری انتخابات یادآور شد: مسئولان اجرایی باید در این خصوص دقت عمل بیشتری داشته باشد و اعضای هیئت های بازرسی نیز تمام مراحل انتخابات را در شهرستان ها به صورت دقیق رصد کرده و گزارش وقایع را به طور مستمر به هیئت بازرسی استان منعکس کنند.