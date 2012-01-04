وقوع چند انفجار در مناطق مختلف/ تروریست مصری به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، شش فرد تحت پیگرد به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی در شرق موصل دستگیر شدند.



به گفته یک منبع در فرماندهی عملیات امنیتی استان نینوا، نیروهای عراقی شش فرد تحت پیگرد را که یکی از آنها مصری الاصل است، در شرق موصل دستگیر کردند.



این منبع به السومریه گفته است نیروهایی از لشگر دوم ارتش عراق در عملیات جستجو در محله های الانتصار و المیثاق و الوحده در شرق موصل موفق شدند شش فرد تحت پیگرد در ارتباط با تروریسم را دستگیر کنند که یکی از آنها تبعه مصری است.



استان نینوا همچنین روز گذشته شاهد انفجار یک بمب در مسیر عبور گشتی پلیس در غرب موصل بود که یک نظامی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.



نینوا که مرکز آن موصل است و در 405 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد، از مناطق امنیتی به شمار می رود که مناطق مختلف آن شاهد عملیات مسلحانه ضد نیروهای امنیتی و غیر نظامیان بوده است.

از سوی دیگر، یک منبع در پلیس استان دیاله امروز از زخمی شدن دو افسر پلیس بر اثر انفجار بمب در شمال بعقوبه خبر داد.

در غرب بعقوبه نیز بر اثر انفجار بمب، یکی از نیروهای گشتی پلیس عراق زخمی شد.

از استان اصلاح الدین نیز خبر می رسد انفجار بمب در جنوب تکریت، سبب کشته و زخمی شدن چهار نیروی پلیس شد.



منابع امنیتی عراق، آمار تلفات خشونتهای روز سه شنبه را 18 کشته و زخمی اعلام کردند، این منابع همچنین از دستگیری 21 فرد تحت پیگرد در ارتباط با اقدامات تروریستی خبر دادند.