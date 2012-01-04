به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله مازندرانی رئیس مرکز سیمای استان‌ها با اعلام این خبر موفقیت تولیدات سیمای مراکز استانی در جشنواره پارسال را یادآور شد و گفت: با هماهنگی انجام شده امسال نیز تولیدات نمایشی و مستند سیمای مراکز استان‌ها در سی امین جشنواره فیلم فجر حضور خواهند داشت.

وی از ارسال 12 اثر مستند برای حضور در بخش رقابتی و 10 فیلم تلویزیونی در بخش غیر رقابتی به دبیرخانه جشنواره سی ام خبر داد و افزود: برای حضور در بخش غیر رقابتی جشنواره که امسال با عنوان چتر سینمای ایران نام گذاری شده، 10 فیلم تلویزیونی انتخاب شده که شامل "سماء در آتش" از مرکز خوزستان، "آوان و بوسه باد" از کرمانشاه، "بازگشت" از لرستان، "ارمون" از مازندران، "برج مراقبت" از کیش، "کویر" از خراسان رضوی، "زمان رفتن" از کردستان، "سیامول" از کرمان، "برگ و باد" از گیلان و "توریست" از مرکز کرمان است.

رئیس مرکز سیمای استان‌ها افزود: امسال برای نخسین بار فیلم‌های مستند با عنوان سینما حقیقت به بخش رقابتی جشنواره فیلم فجر افزوده شده که این مرکز نیز پس از بررسی آثار فاخر مراکز استانی 12 اثر مستند شامل "آوای درا"، "زندگی در قلب دنا"، "سرزمین چهار فصل" از کهگیلویه و بویراحمد به همراه مستندهای "اربعین آئین شیعی" و "سفرنامه کربلا" از مرکز کرمانشاه، "مردان نمکی" و "شگفتی های غارکتله خور" از مرکز زنجان، "دیلمان بهشت نیاکان" و "کله بس" از مرکز گیلان، "سیمای پرشکوه" زاگرس و "دریا بیکران است" از مرکز خوزستان و "در جستجوی پلنگ ایرانی" از مرکز مازندران را انتخاب و به دفتر جشنواره ارسال کرده است.

به گفته مازندرانی آثار انتخابی بخش غیر رقابتی همزمان با روزهای جشنواره فجر در سینماهای تهران و بیش از 12 استان کشور به نمایش در می‌آید.

رئیس مرکز سیمای استان ها از اعلام آمادگی این مرکز برای همکاری با دبیرخانه جشنواه در روزهای برگزاری این رویداد مهم فرهنگی کشور خبر داد و افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده و هماهنگی با دبیرخانه جشنواره فجر با توجه به اکران همزمان فیلم ها در بیش از 12 استان کشور، مراکز صدا و سیما با تولید و پخش روزانه یک برنامه 15 دقیقه ی این رویداد فرهنگی را پوشش می‌دهند. علاوه بر این شبکه تلویزیونی شما نیز آمادگی دارد از طریق ارتباط های زنده با مراکز فعالیت‌های جشنواره را در معرض دید بینندگان قرار دهد.

حبیب الله مازندرانی تصریح کرد: به منظور همکاری صمیمانه مراکز با اعضای ستاد استانی جشنواره فیلم فجر، مدیران کل مراکز عضو اعضای شورای سیاست‌گذاری و معاونین سیمای مراکز عضو اعضای داوران جشنواره در سطح استان خواهند بود.