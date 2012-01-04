به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت انتخاب آثار بخش "چشمانداز تئاتر ایران" در سال 91 سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، متشکل از اردشیر صالح پور، رضا صابری، سیدصادق موسوی، مسعود دلخواه و سعید اسدی پس از بررسی آثار متقاضی حضور در این بخش، نتایج بررسی خود را به شرح ذیل اعلام کردند:
آثار قطعی:
1. "آدمکش"، نویسنده: عباس عبدا... زاده، کارگردان: محمد زوار بیریا
2. "آنتوان و مسافر کوچولو"، نویسنده و کارگردان: حسن باستانی
3. "به دهکده جهانی خوش اومدی پینوکیو"، نویسنده: داریوش رعیت، کارگردان: مسعودموسوی
4. "پسر انسان"، نویسنده: حسن باستانی، کارگردان: مجید واحدیزاده از اردبیل
5. "خیال"، نویسنده: محمدرضا زندی، کارگردان: حمیدرضا نعیمی
6. "دو لیتر در دو لیتر صلح"، نویسنده و کارگردان: حمیدرضا آذرنگ
7. "من ایرجم، پسر فریدون یا سه قطره خون روی برف"، نویسنده: علی حاتمینژاد ـ رئوف دشتی، کارگردان: عبدا... برجسته از مشهد
آثار مشروط:
1. "پالتوی پشمی قرمز"، نویسنده : نغمه ثمینی، کارگردان: افسانه ماهیان
2. "نویسنده مرده است"، نویسنده و کارگردان: آرش عباسی
همچنین هیات انتخاب آثار این بخش، نمایشهای ذیل را برای حضور در بخش مهمان به دبیرخانه جشنواره معرفی کردند:
10. "چنگیز خان"، نویسنده و کارگردان: چیستا یثربی
11. "روشان"، نویسنده: سیاوش پاکراه، کارگردان: فریدون محرابی و سیاوش پاکراه
12. "شاید فردا"، نویسنده و کارگردان: محمد مهدی خاتمی
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمنماه به دبیری رحمت امینی برگزار میشود.
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