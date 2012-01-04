به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت انتخاب آثار بخش "چشم‌انداز تئاتر ایران" در سال 91 سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، متشکل از اردشیر صالح پور، رضا صابری، سیدصادق موسوی، مسعود دلخواه و سعید اسدی پس از بررسی آثار متقاضی حضور در این بخش، نتایج بررسی خود را به شرح ذیل اعلام کردند:

آثار قطعی:

1. "آدمکش"، نویسنده: عباس عبدا... زاده، کارگردان: محمد زوار بی‌ریا

2. "آنتوان و مسافر کوچولو"، نویسنده و کارگردان: حسن باستانی

3. "به دهکده جهانی خوش اومدی پینوکیو"، نویسنده: داریوش رعیت، کارگردان: مسعودموسوی

4. "پسر انسان"، نویسنده: حسن باستانی، کارگردان: مجید واحدی‌زاده از اردبیل

5. "خیال"، نویسنده: محمدرضا زندی، کارگردان: حمیدرضا نعیمی

6. "دو لیتر در دو لیتر صلح"، نویسنده و کارگردان: حمیدرضا آذرنگ

7. "من ایرجم، پسر فریدون یا سه قطره خون روی برف"، نویسنده: علی حاتمی‌نژاد ـ رئوف دشتی، کارگردان: عبدا... برجسته از مشهد

آثار مشروط:

1. "پالتوی پشمی قرمز"، نویسنده : نغمه ثمینی، کارگردان: افسانه ماهیان

2. "نویسنده مرده است"، نویسنده و کارگردان: آرش عباسی



همچنین هیات انتخاب آثار این بخش، نمایش‌های ذیل را برای حضور در بخش مهمان به دبیرخانه جشنواره معرفی کردند:

10. "چنگیز خان"، نویسنده و کارگردان: چیستا یثربی

11. "روشان"، نویسنده: سیاوش پاکراه، کارگردان: فریدون محرابی و سیاوش پاکراه

12. "شاید فردا"، نویسنده و کارگردان: محمد مهدی خاتمی

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمن‌ماه به دبیری رحمت امینی برگزار می‌شود.