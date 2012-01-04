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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

جشنواره سی‌ام/

آثار بخش چشم‌انداز تئاتر فجر معرفی شدند

آثار بخش چشم‌انداز تئاتر فجر معرفی شدند

گروه بازبین بخش چشم‌انداز سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 7 اثر را به صورت قطعی و دو اثر را به صورت مشروط برای حضور در جشنواره تئاتر فجر معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت انتخاب آثار بخش "چشم‌انداز تئاتر ایران" در سال 91 سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، متشکل از اردشیر صالح پور، رضا صابری، سیدصادق موسوی، مسعود دلخواه و سعید اسدی پس از بررسی آثار متقاضی حضور در این بخش، نتایج بررسی خود را به شرح ذیل اعلام کردند:

آثار قطعی:

1. "آدمکش"، نویسنده: عباس عبدا... زاده، کارگردان: محمد زوار بی‌ریا

2. "آنتوان و مسافر کوچولو"، نویسنده و کارگردان: حسن باستانی

3. "به دهکده جهانی خوش اومدی پینوکیو"، نویسنده: داریوش رعیت، کارگردان: مسعودموسوی

4. "پسر انسان"، نویسنده: حسن باستانی، کارگردان: مجید واحدی‌زاده از اردبیل

5. "خیال"، نویسنده: محمدرضا زندی، کارگردان: حمیدرضا نعیمی

6. "دو لیتر در دو لیتر صلح"، نویسنده و کارگردان: حمیدرضا آذرنگ

7. "من ایرجم، پسر فریدون یا سه قطره خون روی برف"، نویسنده: علی حاتمی‌نژاد ـ رئوف دشتی، کارگردان: عبدا... برجسته از مشهد

آثار مشروط:

1. "پالتوی پشمی قرمز"، نویسنده : نغمه ثمینی، کارگردان: افسانه ماهیان

2. "نویسنده مرده است"، نویسنده و کارگردان: آرش عباسی

 
همچنین هیات انتخاب آثار این بخش، نمایش‌های ذیل را برای حضور در بخش مهمان به دبیرخانه جشنواره معرفی کردند:

10. "چنگیز خان"، نویسنده و کارگردان: چیستا یثربی

11. "روشان"، نویسنده: سیاوش پاکراه، کارگردان: فریدون محرابی و سیاوش پاکراه

12. "شاید فردا"، نویسنده و کارگردان: محمد مهدی خاتمی

 سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمن‌ماه به دبیری رحمت امینی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1501029

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