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۳۰ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۱۰

در خانه فرهنگ سلمان فارسي برگزار مي شود

مسابقه روزنامه ديواري دهه فجر

خانه فرهنگ سلمان فارسي وابسته به منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اقدام به برگزاري مسابقه روزنامه ديواري كرده است.

به گزارش روابط عمومي ستاد منطقه جنوب خانه فرهنگ سلمان فارسي به منظور پاسداشت ياد و خاطره روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي وهر چه باشكوه تر برگزار شدن برنامه هاي اين ايام اقدام به برگزاري مسابقه اي تحت عنوان روزنامه ديواري خانواده با موضوع انقلاب مي كند.

علاقمندان جهت شركت در اين مسابقه مي توانند خاطرات خود را از روزهاي انقلاب در قالب روزنامه ديواري به نشاني خيابان قزوين - خيابان قلعه مرغي - خيابان شهيد يوسفي - پلاك 33 ارسال نمايند و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 5645389 - 5647961 تماس حاصل نمايند.

کد مطلب 150103

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