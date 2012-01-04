به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سمیعزاده ضمن اعلام این خبر افزود: فدراسیون شنا به منظور ایجاد انگیزه و رفع دغدغههای مالی ملی پوشان شنا، شیرجه و واترپلو برای حضور در اردوهای بلند مدت ملی، کمیتهای را جهت بررسی پرداخت حقوق و حق ایاب و ذهاب به ورزشکاران این سه رشته تشکیل داده که امیدواریم بزودی شرایطی فراهم شود تا ورزشکاران ملی پوش این رشتهها بتوانند از شرایط مالی و رفاهی مناسب بهره مند شوند.
سمیعزاده تاکید کرد: دغدغههای مالی همواره یکی از دلمشغولی های ملیپوشان برای حضور در اردوهای ملی بوده که امیدواریم با تدبیر فدراسیون شنا و حمایت مالی وزارت ورزش و جوانان بتوانیم جهت برنامه ریزی بلندمدت تیمهای ملی گامهای موثر و کاربردی برداریم.
ملی پوش پیشین شنای ایران با بیان اینکه با برنامهریزیهای زیربنایی فدراسیون شنا چشم انداز روشنی پیش روی رشتههای تحت پوشش این فدراسیون قرار دارد، تصریح کرد: خوشبختانه مجموعه کاری خوب و هماهنگی در فدراسیون شنا انجام وظیفه میکنند که ظرف چهارماه گذشته در قالب کمیتههای مشورتی و بهره گیری از نظرات خبرگان اهل فن، گامهای مثبتی در جهت ساماندهی امور تیمهای ملی این فدراسیون برداشته شده که پرداخت حقوق به ورزشکاران ملی از جمله اقدامات کارسازی بوده که میتواند در روند روبهرشد حرکت تیمهای ملی موثر باشد.
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