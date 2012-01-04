62 طرح هادی در شهرستان کوهرنگ تدوین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله خالدی از آماده سازی ۶۰ واحد مسکن مهر گروهی در این شهرستان خبرداد و اظهار داشت: این مسکن مهر گروهی چهار هکتار زیربنا دارد.

وی تأکید کرد: محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن مهر در شهرستان کوهرنگ وجود ندارد.

خالدی از ثبت نام متقاضیان احداث مسکن در شهرستان کوهرنگ خبرداد و افزود: بعد از انجام مراحل اداری نسبت به اعطای پروانه ساخت به متقاضیان اقدام می شود.

فرماندار شهرستان کوهرنگ به تهیه و تدوین ۶۲ طرح هادی و تعیین محدوده روستایی در این شهرستان طی سال جاری اشاره و تصریح کرد: این اقدام طی یکسال در این شهرستان بی سابقه بوده است.

وی گفت: چهار طرح هادی روستایی در روستاهای چهک و سرده، شهرک امام حسین (ع)، سرآقا سید و شهرک دیمه با بیش از سه میلیارد ریال اعتبار اجرا می شود.

