  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

خیار 15 روز دیگر ارزان می‌شود/ گوجه فرنگی چابهار وارد بازار شد

خیار 15 روز دیگر ارزان می‌شود/ گوجه فرنگی چابهار وارد بازار شد

مدیرعامل تعاونی میوه و تره بار استان تهران با بیان اینکه قیمت خیار تا 15 روز دیگر کاهش می‌یابد، گفت: ورود گوجه فرنگی چابهار باعث کاهش قیمت آن در بازار شده است.

حسین مهاجران در گفتگو با مهر با اشاره به ورود گوجه فرنگی های چابهار به بازار، گفت: این اقدام باعث شده است تا حدودی قیمت گوجه فرنگی شکسته شود و به کیلویی 800 تومان کاهش یابد.

وی افزود: قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای که 2 هفته پیش هر کیلوگرم 2200 تومان بود، در حال حاضر به 1400 تومان رسیده است. 

مدیر عامل تعاونی میوه و تره بار استان تهران همچنین درباره افزایش قیمت خیار نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز خیار فصلی وارد بازار نشده، قیمت آن نسبت به گذشته تغییری نکرده و مقداری افزایش داشته است.
 
وی با اشاره به ورود خیار کاشت جیرفت(فصلی) به بازار، گفت: تا 15 روز آینده قیمت خیار نیز کاهش می یابد ولی درباره قیمت دقیق آن کمی باید صبر کرد.
 
مدیر عامل تعاونی میوه و تره بار استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر قیمت خیار گلخانه ای هر کیلوگرم 1800 تا 2000 تومان و خیار بوته ای  1200 تومان است.

 
کد مطلب 1501035

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها