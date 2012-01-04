حسین مهاجران در گفتگو با مهر با اشاره به ورود گوجه فرنگی های چابهار به بازار، گفت: این اقدام باعث شده است تا حدودی قیمت گوجه فرنگی شکسته شود و به کیلویی 800 تومان کاهش یابد.

وی افزود: قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای که 2 هفته پیش هر کیلوگرم 2200 تومان بود، در حال حاضر به 1400 تومان رسیده است.

مدیر عامل تعاونی میوه و تره بار استان تهران همچنین درباره افزایش قیمت خیار نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز خیار فصلی وارد بازار نشده، قیمت آن نسبت به گذشته تغییری نکرده و مقداری افزایش داشته است.

وی با اشاره به ورود خیار کاشت جیرفت(فصلی) به بازار، گفت: تا 15 روز آینده قیمت خیار نیز کاهش می یابد ولی درباره قیمت دقیق آن کمی باید صبر کرد.

مدیر عامل تعاونی میوه و تره بار استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر قیمت خیار گلخانه ای هر کیلوگرم 1800 تا 2000 تومان و خیار بوته ای 1200 تومان است.



