29000 دانش آموز و فرهنگی در طرح نور ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ساکی با بیان این مطلب افزود: در اجرای طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم دانش آموزان و فرهنگیان که با عنوان طرح نور برگزار می شود تاکنون 29 هزار و 428 نفر از دانش آموزان و فرهنگیان استان با مراجعه به سایت اینترنتی مدرسه مجازی قرآن ثبت نام کرده اند.

وی گفت: طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم از آبان ماه سال جاری با اجرای مراسم نمادین و افتتاحیه طرح، همزمان با سراسر کشور در سطح واحد های اداری و آموزشی استان کردستان آغاز شده است که خوشبختانه تاکنون با استقبال پرشور دانش آموزان و فرهنگیان قرآن دوست استان مواجه شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ترویج فرهنگ حفظ قرآن کریم، ایجاد انس با قرآن در قالب حفظ آیات، جذب حداکثری و مشارکت دانش آموزان و فرهنگیان در توسعه و تعمیق قرآن کریم و مفاهیم غنی آن با رویکرد کاربردی کردن آن در زندگی را از اهداف کیفی این طرح برشمرد و گفت: در سال جاری حدود 20 درصد دانش آموزان و فرهنگیان استان در این طرح شرکت می کنند.

وی با اشاره به اهداف کمی این طرح اظهار داشت: در این طرح دانش آموزان و فرهنگیان می توانند حداقل با حفظ نیم جزء و حداکثر 30 جزء قرآن کریم شرکت کنند و برای ثبت نام در طرح و اعلام آمادگی به مدرسه مجازی قرآن کریم و نشانی اینترنتی آن www.guran.medu.ir مراجعه کرده و ضمن بهره مندی از برکات معنوی این طرح ارزشمند از هدایای مادی آن نیز برخوردار شوند.

ساکی با تشریح سطح، محتوا و زمان برگزاری آزمون حفظ قرآن کریم گفت: این طرح در چهار سطح یک، دو، سه و چهار برگزار می شود و در سطح چهار جزء 30 قرآن، در سطح سه اجزاء سه الی 10، در سطح دو اجزاء 10 الی 20 و در سطح یک نیز حافظان باید کل قرآن کریم را حفظ کنند.

وی با بیان اینکه طرح نور در چهار مرحله برگزار می شود، گفت: مرحله آموزشگاه طرح نور در دهه سوم فروردین سال 91، مرحله شهرستان و منطقه طرح در دهه اول اردیبهشت 91، مرحله استانی طرح دهه دوم اردیبهشت 91 و مرحله کشوری نیز در دهه آخر خرداد ماه 91 برگزار می شود.