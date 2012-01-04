مدیرعامل خانه سینما: به کل ماجرا مشکوکم/ ازمجلس گله مندیم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه روز گذشته نامهای از سوی وزارت ارشاد مبنیبر انحلال خانه سینما و لزوم تخلیه ساختمان مرکزی این نهاد ظرف 48 ساعت روی خروجی خبرگزاریها منتشر شد، مدیرعامل خانه سینما صبح امروز در نشستی فوقالعاده میزبان اهالی رسانه شد.
محمد مهدی عسگرپور؛ مدیرعامل خانه سینما در این نشست ضمن تأکید بر وظایف مصرح دولت در برنامه 5 ساله چهارم در زمینه حمایت از اصناف گفت: استقرار نظام صنفی در مدیریت فرهنگی، تأسیس صندوق بیمه بیکاری و نیز تصویب طرح امنیت شغلی از وظایف قطعی دولت در این برنامه بوده که هیچ یک تا به امروز اجرایی نشدهاست.
عسگرپور افزود: ما در این زمینه از مجلس گلهمندیم. چرا که روی چنین مواردی نظارت لازم را نداشته و درباره عملکرد دولت در این زمینه به مردم گزارش ندادهاند.
مدیرعامل خانه سینما در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد مسئولان سینمایی در مواجهه با خانه سینما تصریح کرد: ما دیگر در این زمینه نگران شأن و جایگاه مسئولان دولتی نیستیم چراکه به نظر میرسد خودشان هم در این زمینه نگرانی ندارند.
وی افزود: این که امروز بخواهیم در دل دولت صنف تشکیل دهیم قطعاً طرحی از پیش شکستخورده است چرا که عملکرد اینگونه در حوزه اصناف در هیچ دولتی امکانپذیر نیست.
عسگرپور در ادامه به تحولات هفته اخیر در زمینه اختلافات معاونت سینمایی و خانه سینما اشاره کرد و گفت: من به کل این ماجرا مشکوکم چرا که ما از همان ابتدای کلید خوردن بحران و اعلام شکایت وزارت ارشاد از خانه سنیما، رسماً اعلام کردیم که به قانون تمکین خواهیم کرد و در انتظار رأی دادگاه خواهیم ماند. با وجود این موضع روشن اما دوستان ارشاد بصورت عجولانه در طول هفته گذشته چنین رفتاری از خود بروز دادند که کاملاً شکبرانگیز است. وی افزود: بهویژه که در این زمینه شاهد احکام و اظهاراتی ضدونقیض از سوی مسئولان ارشاد بودهایم که گاه با هم در تعارض هم بودهاند.
فرهاد توحیدی رئیس هیأت مدیره خانه سینما هم که در این نشست عسگرپور را همراهی میکرد پیش از اظهارات عسگرپور به بهانه ارائه گزارشی از آنچه میان ارشاد و خانه سنیما گذشته است گفت: مشکل فعلی ارشاد با خانه سنیما ناظر بر تغییرات اساسنامه فعلی است که در تاریخ 20 خرداد 87 مصوت و در زمان دولت دهم به ثبت شرکتی نیز رسیدهاست.
وی افزود: دو بندی که ارشاد از این اساسنامه مورد ایراد دانستهاست یکی حذف قید موافقت شورای فرهنگ عمومی و دیگری حذف امکان نظارت ملی ناظر وزارت ارشاد بر امور مالی خانه سینما است. اما این ایراد در حالی وارد شدهاست که وزارت ارشاد در شکایت هفته گذشته خود به دادگاه اساسنامه سال 83 ما را ضمیمه پرونده کردهاست که از نگاه ایشان قانونی و دارای مهر ارشاد است. توحیدی ادامه داد: در اساسنامه سال 83 هم قید موافقت شورای فرهنگ عمومی وجود ندارد.
توحیدی گفت: ارشاد بر اساس همین ایراد اساسنامه فعلی را غیرقانونی میداند و در اداره ثبت شرکتها درخواست ابطال آن را مطرح کردهاست.
وی تأکید کرد: با تمام اینها ما تابع قانون هستیم و حتی اگر حکم دادگاه به زیان ما صادر شود به طور کامل به آن تمکین خواهیم کرد.
محمدمهدی عسگرپور در این نشست از شکایت خانه سینما از وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری هم خبر داد و گفت: مسئولان هر دو قوه در جریان این شکایت هستند.
نشست رسانهای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره خانه سینما همچنان در محل خانه سینما ادامه دارد. گزارشهای تکمیلی مهر از این نشست متعاقباً منتشر خواهد شد.
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