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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

مسافران در فرودگاه گرگان سرگردان شدند/ تدوام ناپایداری جوی

مسافران در فرودگاه گرگان سرگردان شدند/ تدوام ناپایداری جوی

گرگان - خبرگزاری مهر: نفوذ سامانه سرد علاوه بر ناپایداری هوای استان گلستان در روزهای اخیر، برخی پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان را نیز لغو کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نفود سامانه سرد که از روز سه شنبه در گلستان حاکم شده در روز چهارشنبه نیز با شدت کمتری ادامه دارد.

بروز سامانه سرد و ناپایدار در روز سه شنبه موجب شد تا برخی پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان در روز سه شنبه لغو شود.

چهار پرواز در روز سه شنبه در فرودگاه بین المللی گرگان لغو شد که شامل پروازهای تهران و زاهدان بوده است.

همچنین نامناسب بودن شرایط جوی گلستان در روز سه شنبه سبب شده بود تا سفر وزیر کشور نیز برای افتتاح طرح های عمرانی و شرکت در جلسه شورای اداری گلستان نیز لغو شود.

لغو پروازهای روز گذشته بیش از 400 مسافر مقاصد تهران و زاهدان را در گرگان سرگردان کرده بود.

معاون فرودگاههای گلستان در تماس روز چهارشنبه خبرنگار مهر، با تایید لغو چهار پرواز این فرودگاه در روز سه شنبه گفت: خوشبختانه شراط جوی در روز چهارشنبه مناسب تر است و اولین پرواز به مقصد گرگان در حال نشستن است و امیدواریم که برای دیگر پروازها نیز مشکلی ایجاد نشود.

72سورتی پرواز در هفته در فرودگاه گرگان انجام می شود.

کد مطلب 1501045

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