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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

برلیانی:

طرح مکان یابی مجسمه ها و نمادهای نوروزی در مشهد آغاز شد

طرح مکان یابی مجسمه ها و نمادهای نوروزی در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر طراحی و بهسازی محیط شهری مشهد از آغاز طرح مکان‌یابی نمادهای نوروزی در سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین برلیانی اظهارکرد: هرچقدر هم یک اثر هنرمندانه باشد اگر جانمایی خوبی نداشته باشد، باعث افت ارزش هنری آن می‌شود، بر این اساس امسال سه مشاور دارای صلاحیت در چهـار بخش شامل معیـارها و استـانداردهای مکانیـابی، ضرورت و طـرح مسئله مطالعات و زیباسازی، شناخت کالبدی فضایی و ضوابط و مقررات شهرسازی به شناسایی نقاط مستعد جانمایی المان‌های نوروزی در سطح شهر پرداخته‌اند.

برلیانی افزود: همچنین دفترچه‌های مکانیابی طی جلسات متعدد توسط کارشناسان خبره کارگروه زیبا سازی بررسی و تصویب شده است که جهت بهره‌برداری به مدیریت امور هنری ارسال شده است.

وی اذعان داشت: هر اثر حجمی و هنری دارای هویتی است که بیانگر مفهوم، فرهنگ، تمدن، سواد بصری و موقعیت جغرافیایی هر شهر است از این رو در نصب المان‌های شهری، بررسی زیبا شناسی محصول، تامین هویت بخشی و برقراری ارتباط با شهروندان امری ضروری است.

برلیانی از آثار هنری، به عنوان ابزار فرهنگسازی یاد کرد و ادامه داد: کار گروهی خبره از کارشناسان مدیریت امور هنری نسبت به فراخوان و ثبت نام علاقمندان اقدام می‌کنند؛ که در نهایت با همکاری مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری، المان‌ها و بیلبوردهای نوروزی در سطح شهر جای گذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه جانمایی المان‌های نوروزی در مشهد مورد الگو برداری سایر شهرها قرار گرفته است، گفت: توجه به نورپردازی، رنگ و نوع مصالح آثار، از ضروریات است که تاثیر به سزایی در خوانایی و هویت یک شهر دارد.

مدیر طراحی و بهسازی محیط شهری مشهد بر ساخت و نصب یک اثر هنری و المان شهری، متناسب با محیط، مکان و توجه به مباحث فرهنگی یک منطقه تاکید کرد و افزود: المان‌های شهری باید به گونه‌ای جانمایی شوند که بحث ترافیکی را در شهر مخدوش نکنند و در زیباسازی شهر نیز موثر باشند.

برلیانی قابل فهم بودن آثار هنری را برای مردم مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: نقاط ایست‌ها و مکث‌ها، آمد و شدهای جمعیتی، تطابق بین فرم، موضوع و مکان و گذرگاه‌ها از مهم‌ترین مواردی است که در طراحی و جانمایی یک اثر هنری باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ تا علاوه بر زیبایی بخشی به محیط اطراف، حاوی پیام به مخاطبان باشد.

کد مطلب 1501049

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