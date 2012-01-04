حسن واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصاحبه اخیر رویانیان مبنی بر اینکه تا آخرین لحظه منتظر تغییر نظر مسئولان باشگاه مس کرمان برای انتقال پولادی به تیم پرسپولیس می‌مانیم، گفت: با همه احترامی که برای پرسپولیس و شخص رویانیان قائلیم اما بحث اخلاقیات و رعایت اصول حرفه‌ای در فوتبال به ما اجازه نمی‌دهد با انتقال پولادی به تیم پرسپولیس موافقت کنیم.

وی در همین خصوص افزود: در چند روز اخیر پیشکسوتان محترم فوتبال استان کرمان و هواداران مس به طور حضوری و غیرحضوری و با ارسال پیام‌های مختلف خواهان برخورد اصولی باشگاه مس با موضوع انتقال پولادی شده‌اند.

سخنگوی باشگاه مس کرمان در همین خصوص خاطرنشان کرد: هرچند که پیش از صدور رای کمیته انضباطی باشگاه مس کرمان در خصوص پولادی، معاوضه وی با اولادی می‌توانست صورت گیرد اما پس از صدور این رای انتقالش به پرسپولیس منتفی شد.

عضو هیئت مدیره باشگاه مس کرمان در این خصوص تاکید کرد:‌ متاسفانه ورود غیرحرفه‌ای مسئولان برخی از باشگاه‌ها در چند روز اخیر به موضوع انتقال پولادی باعث شد که انرژی زیادی از ما و آنها صرف این موضوع شود، در حالی که این موضوع می‌توانست بهتر و حرفه‌ای‌تر مدیریت شود. بنابراین امیدواریم درآینده کمتر شاهد اینگونه موارد باشیم.

واحدی در خصوص انتقال پولادی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بنا به نیاز باشگاه گفتگوهایی را با باشگاه‌های سایپا، فولادخوزستان، شهرداری تبریز، داماش گیلان و همچنین مذاکراتی جدی‌ را با باشگاه نفت تهران برای معاوضه پولادی انجام داده‌ایم و تکلیف این بازیکن تا پایان روز چهارشنبه مشخص خواهد شد.