به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر با اشاره به کمبود منابع آبی ، ارتقای بهره‌وری از منابع موجود آب را بهترین روش برای مدیریت منابع آبی معرفی کرد.

وی رشد جمعیت، کنترل کیفیت آب، کمیابی وسیع منابع آب، سیل و خشکسالی، توزیع نامتقارن آب در مناطق مختلف و تنش های آبی را از مهمترین مشکلات سیستم‌های توزیع آب دانست و گفت: در این شرایط که با کمبود ممابع اب روبه رو هستیم، مدیریت کارامد و بهینه منابع آبی ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر اضافه کرد: تغییر در روشهای آبیاری، اصلاح ساختار آبیاری، تغییر آبیاری سنتی به روشهای نوین ابیاری از مهمترین راه‌های جلوگیری از هدر رفت منابع آبی است.

وی استفاده از منابع آبی نامتعارف را روش دیگری برای بهره‌وری در منابع ابی دانست و ادامه داد: استفاده از آب دریا، تصفیه و استفاده از پسابهای فاضلاب و بارور کردن ابرها از روش‌های نوین برای استفاده از منابع ابی نامتعارف است.

رجایی افزود: استان بوشهر در منطقه گرم و خشک کشور واقع است و در چنین مناطقی بارشها کم است و همین عاملی برای بروز خشکسالی است. برداشتهای بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی سبب شده تا برای تامین آب شیرین مورد نیاز مشکلات زیادی ایجاد شود.