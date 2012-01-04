ساخت خانه 60 متری با وام روستایی

عزیزالله مهدیان در گفتگو با مهر با اشاره به تمهیدات دولت برای نوسازی واحدهای فرسوده روستایی، اظهار داشت: برای اینکه مالکان واحدهای قدیمی و فرسوده در روستاها به نوسازی واحدهایشان تشویق شوند، دولت راهکارهایی را برای این منظور درنظر گرفته است.

وی با بیان اینکه هزینه تخریب برخی از واحدها بالاست و روستاییان قادر به تامین آن نیستند، گفت: خانه های روستایی قدیمی به دلیل زیر بنای زیاد و حجم بالای آوار در زمان تخریب، نیاز به هزینه زیادی دارند که با توجه به سطح درآمدی روستاییان باید به آنها کمک شود.

معاون بنیاد مسکن افزود: به همین جهت به دنبال تامین کمک یارانه برای تخریب خانه های فرسوده روستایی از دولت هستیم تا مردم به تخریب واحدهای قدیمی و نوسازی خانه هایشان تشویق شوند.

وی درباره تفاوت هزینه ساخت مسکن در روستا و شهر، اظهار داشت: تفاوت زیادی میان هزینه های ساخت مسکن در روستاها و شهرها وجود ندارد و در کل تسهیلات 12.5 میلیون تومانی، ساخت یک واحد 60 متری یک طبقه در روستاها را تامین می کند.

مهدیان اظهار داشت: تفاوت هزینه ساخت مسکن در روستا و شهر تفاوت زیادی ندارد زیرا از نظر مشخصات فنی ساختمان به یک شکل هستند اما یک تفاوت عمده در طراحی خانه ها و مراحل پیشرفت فیزیکی وجود دارد که بر هزینه ها موثر است.

وی افزود: مردم در شهرها پس از تکمیل ساختمان در آن ساکن می شوند اما در روستاها اگر بخشهایی از ساختمان هم آماده نباشد روستاییان در آن ساکن شده و به مرور ساختمان را تکمیل می کنند.

معاون بنیاد مسکن با بیان اینکه اغلب روستاییان، خود در ساخت و ساز هم مشارکت دارند، بیان کرد: این موارد باعث می شود که هزینه ساخت و ساز نسبت به شهرها کاهش پیدا کند اما در برخی از موارد حمل و نقل مصالح ساختمانی به روستاها هزینه های بیشتری به نسبت شهرها دارد.