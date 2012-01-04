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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

مهدیان به مهر خبر داد:

ساخت خانه 60 متری با وام روستایی

ساخت خانه 60 متری با وام روستایی

معاون بنیاد مسکن از طرح جدید دولت درباره ارایه یارانه به روستاییان برای تخریب واحدهای فرسوده خبر داد و گفت: تسهیلات 12.5 میلیون تومانی، ساخت یک واحد 60 متری یک طبقه در روستاها را تامین می کند.

عزیزالله مهدیان در گفتگو با مهر با اشاره به تمهیدات دولت برای نوسازی واحدهای فرسوده روستایی، اظهار داشت: برای اینکه مالکان واحدهای قدیمی و فرسوده در روستاها به نوسازی واحدهایشان تشویق شوند، دولت راهکارهایی را برای این منظور درنظر گرفته است.

وی با بیان اینکه هزینه تخریب برخی از واحدها بالاست و روستاییان قادر به تامین آن نیستند، گفت: خانه های روستایی قدیمی به دلیل زیر بنای زیاد و حجم بالای آوار در زمان تخریب، نیاز به هزینه زیادی دارند که با توجه به سطح درآمدی روستاییان باید به آنها کمک شود.

معاون بنیاد مسکن افزود: به همین جهت به دنبال تامین کمک یارانه برای تخریب خانه های فرسوده روستایی از دولت هستیم تا مردم به تخریب واحدهای قدیمی و نوسازی خانه هایشان تشویق شوند.

وی درباره تفاوت هزینه ساخت مسکن در روستا و شهر، اظهار داشت: تفاوت زیادی میان هزینه های ساخت مسکن در روستاها و شهرها وجود ندارد و در کل تسهیلات 12.5 میلیون تومانی، ساخت یک واحد 60 متری یک طبقه در روستاها را تامین می کند. 

مهدیان اظهار داشت: تفاوت هزینه ساخت مسکن در روستا و شهر تفاوت زیادی ندارد زیرا از نظر مشخصات فنی ساختمان به یک شکل هستند اما یک تفاوت عمده در طراحی خانه ها و مراحل پیشرفت فیزیکی وجود دارد که بر هزینه ها موثر است.

وی افزود: مردم در شهرها پس از تکمیل ساختمان در آن ساکن می شوند اما در روستاها اگر بخشهایی از ساختمان هم آماده نباشد روستاییان در آن ساکن شده و به مرور ساختمان را تکمیل می کنند.

معاون بنیاد مسکن با بیان اینکه اغلب روستاییان، خود در ساخت و ساز هم مشارکت دارند، بیان کرد: این موارد باعث می شود که هزینه ساخت و ساز نسبت به شهرها کاهش پیدا کند اما در برخی از موارد حمل و نقل مصالح ساختمانی به روستاها هزینه های بیشتری به نسبت شهرها دارد.

کد مطلب 1501054

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