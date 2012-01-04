سرعت رشد حاشیه نشینی در استان البرز کمتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی قبل از ظهر چهارشنبه در اولین همایش ملی حاشیه نشینی نظم و امنیت که در آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، اظهار داشت: با حضور برخی از دستگاه های ذیربط سرعت رشد حاشیه نشینی در استان البرز کند تر شده است.

وی ابراز داشت: انفعال، عدم وجود برنامه ریزی، فراوانی زمین در حاشیه شهرها، نامشخص بودن مالکین آنها از جمله مواردی است که در توسعه و حاشیه نشینی تاثیر بسزایی دارد.



اکبرشاهی با بیان اینکه به حمدالله امروز حاشیه نشینی در البرز وضعیت بهتری دارد، اضافه کرد: راه توسعه، از تنگنای جمعیت می گذرد و عبور سلامت از این تنگا امکان پذیر نیست مگر اینکه تحرکات جمعیت را شناخته و با درک صحیح از آن سیاست های مناسب اتخاذ شود.



فرمانده نیروی انتظامی استان البرز ادامه داد: باید اقرار کرد یکی از حربه هایی که انسان را به این خواسته دیرینه سوق داد، شهر گرایی بود.



سردار اکبرشاهی اظهارداشت: برنامه ریزی و پیشنهاد این همایش توسط نیروی انتظامی استان تهران و البرز صورت گرفت که امروز به همت نیروی انتظامی و دانشگاه آزاد اسلامی در استان البرز برگزار شده است.



رفع توقعات زندگی و توسعه خواهی اهداف حاشیه نشینان است



وی در خصوص انگیزه برگزاری این همایش ابراز داشت: انسان هایی که از زمان های دور تا کنون در بستر رودخانه ها زندگی خود را شروع کرده اند دو هدف عمده را مد نظر داشتند، نخست مرتفع ساختن اساسی ترین توقعات زندگی خود و دوم توسعه خواهی است.



فرمانده نیروی انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه تحول پذیری یکی از ملزمات شهرنشینی است، اضافه کرد: این امر سبب شده است که جوامع بشری از سنت به سمت مدرنیته شدن سوق پیدا کنند.



وی اظهار داشت: جوامع بشری در حال گسترش به سوی زندگی شهری هستند و امروزه این جوامع به عنوان پدیده ای نو در جامعه ظهور پیدا کرده و به دغدغه جامعه شناسان تبدیل شده است.

