به گزارش خبرگزاری مهر، پخش مجموعه "خانه پدری" به تهیهکنندگی ایرج محمدی و مهران مهام از شبکه سحر آغاز میشود.
فرزاد مشعوف مدیر دوبلاژ و صدابردار و قمر عباس مترجم این سریال بوده و حسن عباس، فائزه زیدی، زهرا زیدی، قمر عباس، میثم رضا، ناهید انوری، حسن زیدی، شایسته درانی و احمد عباس، صداپیشگان این سریال 35 قسمتی هستند.
- مستند اجتماعی تربیتی "آقای هنر" ساخته رضا بهرامینژاد روی آنتن شبکه مستند سیما میرود و سپس با حضور کارشناسان در برنامه "شبهای مستند" نقد و بررسی خواهد شد. این مستند پنجشنبه 15 دی ساعت 19 از شبکه مستند سیما پخش میشود.
- علاقمندان به مستندهای علمی تخیلی و بخصوص علوم ستاره شناسی، نجوم و فضا میتوانند جمعه 16 دی ماه شاهد دو مستند در این زمینه از شبکه مستند سیما باشند.
طبق برنامه ابتدا مستند بلند و علمی تخیلی "زندگی در ماورا زمین" جمعه 16 دی به روی آنتن شبکه مستند سیما خواهد رفت. این مستند با هدف بررسی کشفیات مختلفی که تاکنون بشر نسبت به کرات دیگر به دست آورده است سعی دارد فرضیههای مختلف در مورد وجود حیات در کرات دیگر و فضا را به تصویر بکشد و احتمال وجود موجودات زنده و به خصوص آب و نشانههای حیات را در منظومه شمسی و حتی کهکشانهایی که به مراتب از کره زمین دورتر هستند را بررسی کند.
علاقمندان میتوانند این مستند را ساعت 20 از شبکه مستند سیما ببینند. سپس ساعت 23:45 و در قالب برنامه "چهارسوی علم" مستند "مفقود شدن آتلانتیس و شهاب سنگها" از این شبکه پخش خواهد شد.
این مستند به داستان سرزمین افسانهای آتلانتیس میپردازد که بسیاری از دانشمندان معتقدند جزیرهای بسیار بزرگ و آباد بر کره زمین بوده است و قرنها پیش در اثر برخورد شهاب سنگها تمام جزیره و ساکنانش به زیر آب رفتند.
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