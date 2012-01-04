تجمع 100هزار نفری مخالفان دولت مالزی در حمایت از انور ابراهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اینسایدر مالزی ، قائم مقام این حزب روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: برخلاف اخطار قبلی پلیس ، ائتلاف مخالفان دولت برای تجمع و راهپیمایی در روز اعلام حکم دادگاه انور ابراهیم توافق کرده اند.

"ازمین علی"افزود : سیستم فاسد است و ما باید خود را برای بدترین سناریو آماده کنیم.

وی گفت : حزب" پاکاتان رعیت" همراه دیگر متحدانش به برگزاری تجمع 100هزار نفری در مقابل دادگاه برای حمایت از انور ابراهیم مصمم است و در همان روز در شهرهای دیگر از جمله شهر پیننگ تجمع خواهیم داشت .

قائم مقام حزب پاکاتان رعیت در مورد فرجام دادگاه گفت: در صورت تبرئه انور ابراهیم نیز جشن پیروزی می گیریم و درصورت محکومیت وی به شهر پیننگ رفته و اعتراضات خود را ادامه می دهیم.

دادگاه رهبر مخالفان دولت به اتهام اقدام غیر اخلاقی بعد از 2 سال ، 15 روز پیش با استماع آخرین دفاعیات وی به اتمام رسید و دوشنبه اینده حکم دادگاه اعلام می شود. انور ابراهیم همواره این اتهام را انکار کرده و مدعی است این اتهام دسیسه دولت مالزی برای تخریب وجهه سیاسی وی می باشد.

معاون سابق نخست وزیر مالزی سال 2000 به همین اتهام به 9 سال زندان محکوم شد ولی در سال 2004 دادگاه فدرال حکم وی را بازگرداند تا او بتواند در رقابتهای انتخاباتی سال 2008 فعالیت کند.

