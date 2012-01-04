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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

عنابستانی:

توسعه صنعت گردشگری لازمه توسعه اقتصاد و رفاه است

توسعه صنعت گردشگری لازمه توسعه اقتصاد و رفاه است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه صنعت گردشگری لازمه توسعه اقتصاد و رفاه در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی اظهار داشت: حفظ و نگهداری آثار تاریخی به عنوان شناسنامه یک ملت ضروری است.

وی تأکید کرد: معماران و کارشناسان فعال که در مطالعه، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافت های تاریخی عرصه های مسکونی، بایستی به اصول فنی، فرهنگی و هنری بناها توجه داشته باشند.

عنابستانی توسعه صنعت گردشگری را لازمه توسعه اقتصاد و رفاه در کشور برشمرد و افزود: با معرفی جاذبه های فرهنگی و گرشگری چهارمحال و بختیاری و کشور به گردشگران می توان فرهنگ غنی ایرانی اسلامی را به جهان عرضه کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری به وجود هزاران بنا و مجموعه و بافت تاریخی مهم و ارزشمند در کشور اشاره و تصریح کرد: تربیت نیروهای متعهد و متخصص در بخش میراث فرهنگی و گردشگری ضرورت دارد.
 
کد مطلب 1501059

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