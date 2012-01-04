مسئولان فرهنگی آثار و نتایج وقف را برای جامعه بازگو کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، همایش بزرگ صاحبان وقف به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در دانشگاه علوم قرآنی این شهر برگزار شد.

حجت الاسلام حسین انصاریان در این همایش با اشاره به جایگاه رفیع وقف در دین مبین اسلام، گفت: در زمان رژیم پهلوی در مردم این ذهنیت وجود داشت که دولت درآمدهای وقف را در راههای غیراسلامی و برخلاف نیات خیرین مصرف می کند ولی این ذهنیت با پیروزی انقلاب اسلامی کاملا تغییر پیدا کرده است.

این روحانی کشوری تاکید کرد: باید مسئولان فرهنگی آثار و نتایج سنت حسنه وقف را برای جامعه بازگو کنند که اگر عالمی از محل درآمد موقوفات تربیت شود بسیار با اهمیت و مهم است.

انصاریان افزود: هر کسی و در هر مقامی که قرار گرفته است، باید نسبت به فرهنگ سازی سنت حسنه وقف تلاش کند.

وی در پایان گفت: باید تلاش کنیم کسانی که توانایی مالی دارند، به سمت سنت حسنه وقف تشویق شوند و وقف را به یک فرهنگ ملی و عمومی در جامعه تبدیل کنیم.