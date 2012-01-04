به گزارش خبرگزاری در نمایشگاه بابانوئل تهرانی که همزمان با روزهای آغازین سال نو میلادی برپا شده، محسن رفیعی از دریچه طنز به آداب و سنن روزهای نو میلادی نگریسته است.
رفیعی که آمیزش و تاثیرگذاری دو فرهنگ کریسمس و زندگی در کلانشهرهایی مثل تهران را دستمایه برگزاری این نمایشگاه کرده است، معتقد است: ارامنه و مسیحیان ایرانی از ترکیب این دو فرهنگ به آداب و رسوم بینابینی دست یافتهاند که نظر منحصر به فرد میآید.
نفر اول جشنواره طنز تهران که همزیستی همراه با رعایت حقوق شهروندی مسیحیان و مسلمانان در ایران را کم نظیر میداند، در تشریح آثار خود میگوید: معمولا آثار کاریکاتور من پسزمینه اجتماعی دارد و من در کارهای خود تلاش میکنم ضمن توجه به مایههای طنز و خنده دار، به مخاطبان خود در خصوص مسائل و معضلات شهری نیز تلنگری بزنم.
وی بهعنوان مثال، گیرکردن بابانوئل در ترافیک شهر تهران و نرسیدن او برای هدیه دادن به کودکان را از مواردی خواند که هم درون مایه طنز دارد و هم به معضلات کلانشهرها اشاره میکند.
نفر اول جشنواره تجسمی شهر با اشاره به ارائه 40 اثر متفاوت در گالری شماره یک فرهنگسرای خاوران، از برپایی ورکشاپی در گالری شماره دو به عنوان بخش جنبی نمایشگاه خود خبر میدهد و تاکید میکند: امیدوارم همشهریان مسیحی از این آثار در فرهنگسرای خاوران دیدن کنند و در روزهای آغازین سال 2012 و لبخندی را که بر لبشان مینشیند را به عنوان تبریک سال نو میلادی پذیرا باشند.
رفیعی علاوه بر کسب رتبههای متعدد در جشنوارههای مختلف هر روز نگاه طناز خود را از طریق رسانهها به مردم ارائه میدهد. نمایشگاه بابانوئل تهرانی تا 21 دی در نگارخانه فرهنگسرای خاوران برگزار میشود. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند به میدان خراسان، خیابان خاوران، بعد از سه راه هاشمآباد، فرهنگسرای خاوران مراجعه نمایند.
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