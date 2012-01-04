شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در گلستان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در هر حوزه قضایی به تفکیک یک شعبه در دادگستری و یک شعبه در دادسراها کار رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را انجام می دهند.

وی همچنین از فعال شدن ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان خبر داد و گفت : این ستاد با حضور همه دستگاه های ذیربط و به ریاست رئیس دادگستری تشکیل شده است.

وی با بیان این که پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، هدف اساسی تشکیل این ستاد است افزود : بدین منظور، منشور حقوقی و اخلاقی تهیه و تدوین شده است که پس از اعلام تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان ، در اختیار نامزدها قرار می گیرد.

وی با تاکید بر این که تلاش همه دستگاه های اجرایی و مردم بر برگزاری انتخابات پرشور و سالم است از نامزدهای نمایندگی مجلس خواست با مطالعه دقیق این کتابچه و رعایت اصول و موازین قانونی و اخلاقی به این امر کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با تاکید بر برخورد قاطعانه با متخلفین در این بخش، عنوان کرد: دستگاه قضایی بدون دخالت در کار متولیان برگزاری انتخابات ، با دقت بر روند سالم انتخابات در سه مرحله پیش از انتخابات، حین برگزاری و پس از برگزاری، نظارت می کند.

129 نفر نامزد نهمین دوره انتهابات مجلس در گلستان شده اند.

