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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

فاضلیان خبر داد:

شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در گلستان فعال شد

شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در گلستان فعال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان از فعال شدن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در همه حوزه های قضایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در هر حوزه قضایی به تفکیک یک شعبه در دادگستری و یک شعبه در دادسراها کار رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را انجام می دهند.

وی همچنین از فعال شدن ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان خبر داد و گفت : این ستاد با حضور همه دستگاه های ذیربط و به ریاست رئیس دادگستری تشکیل شده است.

وی با بیان این که پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، هدف اساسی تشکیل این ستاد است افزود : بدین منظور، منشور حقوقی و اخلاقی تهیه و تدوین شده است که پس از اعلام تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان ، در اختیار نامزدها قرار می گیرد.

وی با تاکید بر این که تلاش همه دستگاه های اجرایی و مردم بر برگزاری انتخابات پرشور و سالم است از نامزدهای نمایندگی مجلس خواست با مطالعه دقیق این کتابچه و  رعایت اصول و موازین قانونی و اخلاقی به این امر کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با تاکید بر برخورد قاطعانه با متخلفین در این بخش، عنوان کرد: دستگاه قضایی بدون دخالت در کار متولیان برگزاری انتخابات ،  با دقت بر روند سالم انتخابات در سه مرحله پیش از انتخابات، حین برگزاری و پس از برگزاری، نظارت می کند.

129 نفر نامزد نهمین دوره انتهابات مجلس در گلستان شده اند.
 

کد مطلب 1501065

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