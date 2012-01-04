ریاض درخواستها برای استرداد بن علی را بی پاسخ گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "الهادی العیاری" گفت: ریاض درخواست ما برای تحویل زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مخلوع را بی پاسخ گذاشته است.

رئیس دادگاه نظامی تونسی افزود: ما دوباره از عربستان خواستیم که بن علی را تحویل دهد تا وی را در تونس محاکمه کنیم اما پاسخی دریافت نکردیم.

شایان ذکر است که زین العابدین بن علی پس از قیام مردم این کشور به عربستان گریخت. دادگاه غیابی وی و چهل نفر از مسئولان وی به اتهام کشتار تظاهرات کنندگان اخیرا از سرگرفته شده که در صورت اثبات این اتهامات وی و مسئولان امنیتی رژیمش به اعدام محکوم خواهند شد.