مرگ 10 نفر در قم بر اثر سوختگی و مسمومست با گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشک قانونی قم اعلام کرد در سال جاری 6 نفر بر اثر سوختگی در استان قم جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که 17 نفر بر اثر سوختگی جان باخته بودند، 64.7 درصد کاهش یافته است.



بر اساس این گزارش، چهار نفر از فوتی‌های ناشی از سوختگی در قم در این مدت مرد و دو نفر زن بودند.



همچنین در هشت ماهه امسال بیشترین آمار مرگ ناشی از سوختگی با سه فوتی در تیرماه و کمترین آن با یک فوتی در آبان ماه ثبت شده است.



گفتنی است در تیر ماه امسال دو مرد و یک زن بر اثر سوختگی جان باخته اند.



مرگ چهار نفر بر اثر مسمومست با گاز



همچنین در این مدت چهار نفر در قم بر اثر مسمومست با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که همگی آنان مرد هستند.



آمار مرگ میر ناشی از مسمومیت با گاز در سال گذشته در استان قم دو نفر بود که به چهار مورد در سال جاری افزایش یافت.



بر اساس این گزارش در آبان‌ماه امسال در قم هیچ مرگ ناشی از مسمومست با گاز منوکسیدکربن گزارش نشده است.

