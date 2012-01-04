چهار هزار کیلومتر راه تحت پوشش راه و ترابری چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی پیش از ظهر چهار شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: راه و ترابری این استان یک هزار و 150 کیلومتر راه اصلی را تحت پوشش دارد.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی راه و ترابری نگهداری راه ها در فصلهای مختلف است، بیان داشت: نگهداری راههای زمستانی از 15 آذر شروع وتا فروردین سال بعد به صورت شبانه روزی ادامه دارد.

علیخانی تصریح کرد: راهداری تابستانی راههایی را که در فصل زمستان با مشکل مواجه شده تعمیر و نگهداری می کند.

وی ادامه داد: برنامه ویژه راهداریها نگهداری آسفالت راهها، بهسازی و لکه گیری راهها است.

مدیر کل اداره راه و ترابری چهار محال و بختیاری یاد آور شد: بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی درقالب اعتبارات ملی که در اختیار راه و ترابری است انجام می گیرد.

راه و ترابری چهارمحال و بختیاری 168 پروژه مهم در دست اجرا دارد

علیخانی با اشاره به اینکه 168 پروژه مهم راه و ترابری در سال جاری وجود دارد که در حال اجرا شدن است، ادامه داد: این پروژه ها از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند وبا توجه به میزان اعتباری که سالانه برای پروژه های در دست اجرا تصویب می شود، پروژه های راه و ترابری این استان در سال جاری وضعیت مناسبی دارند.

وی با بیان اینکه قرارداد اجرایی تونل رخ فرخشهر تا اواخر تیر ماه سال آینده بوده است، اذعان داشت : تونل رخ و جاده های طرفین واقع در شهرستان شهرکرد از پروژه هایی است که در بهمن ماه سال جاری و شش ماه زودتر از موقع مقرر به بهربرداری می رسد.

علیخانی یکی از مشکلات پروژه تونل رخ را ریزش تونل دانست و افزود: اگر ریزش تونل نبود زودتر از بهمن ماه این پروژه به بهربرداری می رسید.

مدیر کل اداره راه و ترابری چهار محال و بختیاری تصریح کرد: چهار خطه هفشجان - مصطفی آباد، چهار خطه سورشجان - فارسان و...از پروژه هایی است که در دست اجراست.

علیخانی افزود: پروژه اردل - دوپلان، آسفالت راههای روستایی از پروژه های شهرستان اردل در این استان است که در دست اجرا است.

راههای روستایی شهرستان لردگان 50درصد پیشرفت فیزیکی دارد/ کنارگذر شهرکرد در دستورکار

وی عنوان کرد: راههای روستایی شهرستان لردگان 50درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علیخانی یادآور شد: با اتمام پروژه تونل رخ، در سال آینده کنار گذر شهرکرد نیز در دستور کار است.

مدیر کل اداره راه و ترابری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: برای فاز اول کنار گذر شهرکرد 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.