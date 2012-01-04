به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مرد 40 ساله راننده جرثقیل درحال حاضر بیکار است و تحت تأثیر بیزاری و بخل شخصی اقدام به این حملات کرده است.

یک مقام اجرای قانون که در جریان مراحل تحقیقات بود و خواست نامش فاش نشود گفت: این مظنون اصالتا اهل کشور گویان در آمریکای جنوبی است و در منطقه کوئینز نیویورک زندگی می کند. وی همچنین در طول بازپرسی نیز به طور وسیع به انعکاس احساسات ضد اسلامی خود پرداخت.

وی این مسجد را پس از این که اجازه وارد شدن برای استفاده از سرویس بهداشتی را نیافت انتخاب کرد و خانه نزدیک آن را با خانه یک قاچاقچی که پیشتر با وی درگیر شده بود اشتباه گرفت.

هدف گرفتن نیایشگاه خصوصی پیروان آئین هندو نیز به طور اتفاقی رخ داده است.

پل براون سخنگوی پلیس گفت: فرد دستگیر شده به هر پنج مورد انفجار اعتراف کرده و علت آن را خشم و بخل شخصی برای هر کدام از انفجارها عنوان کرده است.

این انفجارها از سوی رهبران دینی و مدنی و افرادی چون شهردار نیویورک و رئیس پلیس این شهر محکوم شد.