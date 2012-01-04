91 میلیارد ریال برای توسعه مشاغل کسب و کار خرد در سنندج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرازئی اصل ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سنندج گفت: برای ایجاد و حمایت از مشاغل خانگی و کسب و کار خرد در شهرستان سنندج بیش از 91 میلیارد ریال اختصاص پیدا کرده است که باید زمینه را برای جذب و پرداخت این تسهیلات فراهم کرد.

وی با اعلام اینکه این مبلغ باید تا پایان بهمن ماه سال جاری در شهرستان سنندج جذب و هزینه شود، خواستار تسریع در روند معرفی طرح ها و متقاضیان واجد شرایط به بانک های عامل در سنندج شد.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به اقدامات و برنامه های اجرا شده بیان کرد: تاکنون 276 طرح با اختصاص هشت میلیارد و 550 میلیون ریال اعتبار به بانکهای عامل در سطح شهرستان معرفی شده اند که انتظار می رود بانک ها نیز در زمینه تسریع در پرداخت تسهیلات اقدامات لازم را اجرایی کنند.

میرزائی اصل به میزان اشتغال ایجاد شده با پرداخت این تسهیلات اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن 276 طرح زمینه زمینه اشتغال 337 نفر فراهم می شود.

وی یادآور شد: اجرای طرح مشاغل کسب و کارخرد می تواند اهداف دولت را در راستای تحقق اشتغال پایدار تسریع ببخشد و مدیران دستگاه های اجرایی باید اهتمام ویژه ای برای انجام تعهدات خود در این زمینه داشته باشند.

فرماندار شهرستان سنندج در پایان افزود: از مجموع 15 هزار و 200 فرصت شغلی سهم شهرستان سنندج از ابتدای سال جاری تاکنون 9 هزار 448 فرصت شغلی ایجاد شده و به ثبت رسیده است.