  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

فرماندار سنندج:

91 میلیارد ریال برای توسعه مشاغل کسب و کار خرد در سنندج اختصاص یافت

91 میلیارد ریال برای توسعه مشاغل کسب و کار خرد در سنندج اختصاص یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنندج از اختصاص 91 میلیارد ریال اعتبار به توسعه مشاغل کسب و کار خرد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرازئی اصل ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سنندج گفت: برای ایجاد و حمایت از مشاغل خانگی و کسب و کار خرد در شهرستان سنندج بیش از 91 میلیارد ریال اختصاص پیدا کرده است که باید زمینه را برای جذب و پرداخت این تسهیلات فراهم کرد.

وی با اعلام اینکه این مبلغ باید تا پایان بهمن ماه سال جاری در شهرستان سنندج جذب و هزینه شود، خواستار تسریع در روند معرفی طرح ها و متقاضیان واجد شرایط به بانک های عامل در سنندج شد.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به اقدامات و برنامه های اجرا شده بیان کرد: تاکنون 276  طرح با اختصاص هشت میلیارد و 550 میلیون ریال اعتبار به بانکهای عامل در سطح شهرستان معرفی شده اند که انتظار می رود بانک ها نیز در زمینه تسریع در پرداخت تسهیلات اقدامات لازم را اجرایی کنند.

میرزائی اصل به میزان اشتغال ایجاد شده با پرداخت این تسهیلات اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن 276 طرح زمینه  زمینه اشتغال 337  نفر فراهم می شود.

وی یادآور شد: اجرای طرح مشاغل کسب و کارخرد می تواند اهداف دولت را در راستای تحقق اشتغال پایدار تسریع ببخشد و مدیران دستگاه های اجرایی باید اهتمام ویژه ای برای انجام تعهدات خود در این زمینه داشته باشند.

فرماندار شهرستان سنندج در پایان افزود: از مجموع 15 هزار و 200  فرصت شغلی سهم شهرستان سنندج از ابتدای سال جاری تاکنون 9 هزار 448  فرصت شغلی ایجاد شده و به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1501073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها