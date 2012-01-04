برگزاری جشنواره نشریات زنان مسلمان/ شرکت 25 نشریه در جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه حجازی مدیرکل امور بانوان و زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیر جشنواره نشریات زنان مسلمان، صبح سه شنبه 13 دی ماه در نشست خبری این جشنواره گفت: جشنواره زن، رسانه و قدرت نرم در جهان اسلام از یکشنبه آینده 18 دی ماه در تهران آغاز می شود و تا 21 دی ماه هم ادامه خواهد داشت.

وی با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری رسانه بر فرهنگ سازی افزود: حضرت امام(ره) در این باره فرمودند که مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند تا مردم را از مسائل روز آگاه سازند. همچنین امام(ره) می فرمایند: اگر قلم ها در دنیا برای خدا و خلق خدا به کار بیفتد مسلسل ها کنار می رود.

حجازی با بیان اینکه وجه غالب رسانه های دنیا در اختیار امپراطوری صهیونیست هاست، عنوان کرد: قلم ها درجهت اهداف و برنامه های جنگ طلبانه استکبار است در صورتی که ظرفیت رسانه باید در جهت رفع جهل و نادانی بشر باشد. دشمنان با استفاده از ظرفیت رسانه در جهت جنگ افروزی در افغانستان و عراق استفاده کردند.

دبیر جشنواره نشریات زنان مسلمان با بیان اینکه به لحاظ اهمیت رسانه ها این همایش برنامه ریزی شد، گفت: قدرت رسانه های محرومان در برابر قدرت جهانی استکبار ناچیز است و باید با هم افزایی نشریات و رسانه های جهان اسلام قدرت بزرگ تری تشکیل شود.

وی در مورد روند برگزاری این جشنواره تصریح کرد: این جشنواره زن، رسانه و قدرت نرم در جهان اسلام نام دارد که با فراخوان در جهان اسلام از طریق رایزنان فرهنگی بیش از 50 نشریه پاسخ دادند که با بررسی آنها به لحاظ شمارگان، گستره انتشار، قدمت، کیفیت و ... ، 25 نشریه برگزیده شدند که از مناطق مختلف جهان هستند.

حجازی با بیان اینکه این نشریات از کشورهای مختلفی مانند آرژانتین، مصر، اندونزی، روسیه، سودان، قرقیزستان، کوزوو، تاتارستان، تایلند، عراق، بلژیک، بوسنی، پاکستان، لبنان، تاجیکستان، غنا، سومالی، سوریه، تونس، قزاقستان و تونس هستند گفت: دو نفر از بانوان از کشورهای تونس و مصر به عنوان بانوان مبارز و تجلی بیداری اسلامی در مراسم اختتامیه تجلیل می شوند.

وی در ادامه گفت: 10 نشریه داخلی هم در این جشنواره شرکت دارند و در طول برگزاری جشنواره در 5 کمیسیون مباحث روز جهان اسلام مانند بیداری اسلامی، تمدن نوین اسلامی، فعالیت رسانه های اسلامی و بررسی رسانه های غربی و ... مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیرکل امور بانوان و زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: در طول برگزاری جشنواره نمایشگاه هم برگزار می شود و غرفه بیداری اسلامی هم از مهمترین غرفه های آن است. همچنین برنامه های جنبی مختلف آشنایی با تمدن اسلامی و پیشرفت ها و دستاوردهای اسلامی نیز در برنامه های این جشنواره وجود دارد.

حجازی با بیان اینکه مراسم افتتاحیه این جشنواره صبح روز یکشنبه 18 دی ماه از ساعت 9 صبح با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتابخانه ملی آغاز می شود، افزود: مراسم اختتامیه هم چهارشنبه 22 دی ماه با حضور دکتر ولایتی، مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری و مدیرکل مجمع بیداری اسلامی برگزار می شود.