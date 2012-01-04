طرح جامع شهرهای ارومیه و مهاباد تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل محبت خواه با اشاره به اجرای طرح جامع در هشت شهر آذربایجان غربی، افزود: آذربایجان غربی دارای 17 شهرستان و 42 شهر بوده که از این تعداد ارومیه، خوی، بوکان، مهاباد، میاندوآب، سلماس، نقده و ماکو شامل طرح جامع هستند.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع تجدید نظر خوی در مرحله طرح در شورایعالی معماری و شهرسازی ایران است، اظهار داشت: طرح جامع تجدید نظر نقده در مرحله تجزیه و تحلیل وضع موجود با 40 درصد پیشرفت فیزیکی و طرح جامع تجدید نظر شهرهای بوکان و میاندوآب عقد قرارداد شده است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی از در دست تهیه و مطالعه بودن طرح جامع شهرهای پیرانشهر، اشنویه، تکاب، سیه چشمه، تازه شهر قوشچی، شوط، فیرورق، نوشین شهر، قطور، دیزج دیز و سرو خبر داد .

محبت خواه بیان داشت: از این تعداد طرح جامع تفصیلی شهر قوشچی تنفیذ شده و طرحهای جامع شهرهای پیرانشهر، اشنویه، تکاب، سیه چشمه و تازه شهر در مرحله تنفیذ نهایی از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران هستند.

این مسئول میانگین پیشرفت فیزیکی طرح جامع شهری شهرستانهای شوط، فیرورق، نوشین شهر، قطور، دیزج دیز و سرو را 67.5 درصد عنوان کرد و گفت: تهیه طرح جامع شهرهای محمد یار و چهار برج نیز در مرحله ابلاغ قرارداد بوده و مابقی نیز در مرحله بررسی است.