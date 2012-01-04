اعضای ستاد انتخابات بخش قرچک معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انتخابات اعضای این ستاد صبح چهارشنبه برگزار و احکام اعضای ستاد انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بخش قرچک از سوی بخشدار قرچک صادر شد.

بخشدار قرچک با اشاره به اهمیت این دوره از انتخابات از دو بعد داخلی و خارجی، به اهمیت فعالیت اعضای ستاد انتخابات اشاره کرد.

حبیب الله ابراهیمی از اعضای ستاد انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش قرچک خواست تا با توکل به خدا در کمال صداقت، همکاری، تسلط بر قانون و دستورالعملها و رعایت کامل بی طرفی و امانتداری‌، شرایط را برای حضور آگاهانه و حداکثری مردم و برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه فراهم کنند.

اعضای ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بخش قرچک از سوی بخشدار انتخاب شدند.

این اعضا شامل یزدان اجودی جعفری به عنوان جانشین و دبیر ستاد انتخابات بخش قرچک، مجید قیصرپناه به عنوان رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی، مجتبی عزیزی به عنوان رئیس کمیته پشتیبانی، مهدی وحدی به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات، محسن شریف به عنوان رئیس کمیته حمل ونقل و زهرا ایرانشاهی به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد هستند.

گفتنی است کمیته امنیتی و امحا و آموزش مستقیما از سوی ستاد انتخابات شهرستان ورامین پیگیری خواهد شد.

ستاد انتخابات بخش قرچک از سوم دیماه به طور رسمی شروع به کار کرده است.