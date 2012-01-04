کارگاه آموزشی "زوج درمانی و شناختی رفتاری" در کرمان برگزار شد

ساناز معینی اقطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام نیازسنجی از مراکز مشاوره زیر پوشش بهزیستی اظهار داشت: در این نیازسنجی مشخص شد که مشکل بیشتر مراجعان به این مراکز، مسائل زناشویی و خانوادگی بوده است.

وی ادامه داد: به همین منظور مقرر شد تا ‌کارگاه آموزشی زوج درمانی و شناختی درمانی را برای مشاوران این مراکز برگزار کنیم.

معینی اقطایی بیان داشت: جامع هدف ما نیز برای این کارگاه آموزشی مشاوران مراکز تحت نظارت بهزیستی بوده است.

وی با بیان اینکه این کارگاه آموزشی دو روزه در حال حاضر در محل هتل جهانگردی شهر کرمان در حال برگزاری است، اظهار داشت: نبود آموزشهای قبل از ازدواج باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای زوجین شده که در این راستا باید اقدامات جدی از سوی دستگاه های متولی انجام شود.