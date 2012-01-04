شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های اوقاف افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد رئوفی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه حقوقی وقف با بیان این که ما به دنبال کسب رای دادگاه به نفع اوقاف نیستیم تصریح کرد: وقف مقوله اساسی است و ما تلاش می کنیم اجازه دخل و تصرف در موقوفاتی که به صورت امانت به ما سپرده شده است را ندهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مشخص کردن حدود املاک اوقافی را از اولویت های کاری این سازمان عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان بر شناسایی و تدوین خلاء های قانونی در بخش وقف تاکید کرد.



احمد فاضلیان افزود: برای تسهیل در رسیدگی به پرونده های وقف در محاکم باید خلاء قانونی در این بخش، شناسایی و به منظور ارائه به مراجع قانونگذار اقدام شود.

وی با بیان این که قدیمی بودن اسناد و مشخص نبودن حدود موقوفات از مهمترین مشکلات قضات در رسیدگی به پرونده های وقفی است، بر لزوم اجرای طرح پژوهشی برای مشخص کردن تاریخچه، سوابق، مدارک و مستندات و حدود املاک موقوفی، از سوی کارشناسان اداره کل اوقاف و امور خیریه در استان تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در ادامه سخنان خود وقف را یکی از راهکارهای عملی برای توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مختلف جامعه عنوان کرد و گفت: با ترویج فرهنگ وقف، علاوه بر ارتقای سطح زندگی اقشار کم درآمد جامعه، از آمار برخی جرائم نیز در محاکم کاسته می شود.



فاضلیان افزود: با برگزاری همایش در خصوص وقف ، علاوه بر بررسی ابعاد قانونی و مشکلات پرونده های وقفی فرصتی برای تعامل کارشناسان حقوقی و سازمان اوقاف در استان فراهم می شود.