241 سارق برق در اهواز دستگیر شدند

احمد فاتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزیهایی در خصوص مقابله با سارقان سیمهای برق ابلاغ و به مرحله اجرا گذاشته شده، اظهار کرد: آمار هشت ماهه امسال این مجتمع حاکی از 240 مورد کشف جرم و دستگیری 241 نفر سارق سیم برق است و باتوجه به سیرنزولی سرقت سیمهای برق از ابتدای امسال تاکنون، به نظر می رسد اقدامات موثر بوده است.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته مطلوب نظر ما نیست و باید به نقطه ای برسیم که تنها دغدغه شرکتهای وابسته به سازمان آب و برق، خدمت رسانی به مردم باشد.



فاتحی با بیان اینکه دستگاه قضایی همچنان قاطعانه درصدد برخورد با متخلفان و مجرمان است، از شرکت توزیع نیروی برق اهواز خواست تا نسبت به ایجاد روشنایی محله های جرم خیز اقدامات موثرتری را صورت دهند.



سرپرست دادسرای مجتمع قضایی مبارزه با سرقت شهرستان اهواز از تدابیر به کارگرفته شده برای مالخرها و کارگاه های ذوب فلز در استان خبر داد و گفت: تاکنون 30 باب از کارگاه های ذوب فلز استان به دلیل همکاری با سارقان سیمهای برق و مالخرها، پلمپ شده است.



فاتحی با بیان اینکه شعبه ای در دادسرای مبارزه با سرقت استان در همین خصوص تشکیل شده، از شرکتهای توزیع برق خواست تا نماینده ای را برای هماهنگی با این دادسرا معرفی کنند.