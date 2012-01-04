مردم اهواز در تب و تاب ورود خودروهای لوکس خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته قبل استاندار خوزستان با حضور در جلسه هیئت دولت، مصوبه ای را به تصویب رئیس جمهور و سایر دولتمردان رساند که طبق آن محدوده تردد خودروهای خارجی پلاک اروند از شعاع 45 کیلومتر به 120 کیلومتر رسید. با این مصوبه خودروهای خارجی منطقه آزاد که هم اینک تنها در شهرهای آبادان و خرمشهر و اندکی خارج از این دو شهر محبوس هستند می توانند تا شهر اهواز به تردد کنند.

با وجود اینکه در این مصوبه تاکید شده که این امتیاز برای مردم ساکن در آبادان و خرمشهر است و آنها می توانند با خرید خودروهای منطقه آزاد اروند تا مرکز استان تردد کنند ولی موج خوشحالی ایجاد شده به جای اینکه این دو شهر را فرابگیرد، بیشتر اهواز و مردم آن را در برگرفت زیرا آنها نیز می توانستند با خرید این خودروها در شهر خود تردد کنند.



البته در این بین برخی تردیدها وجود دارد زیرا در صورتیکه دولت و منطقه آزاد اروند بر روی اجرای دقیق این طرح اصرار کنند می توانند خودروهایی را که کاملا در اهواز مستقر هستند را شناسایی و جریمه کنند زیرا خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند مجهز به GPS هستند و هر خودرویی که به این وسیله مجهز شود به راحتی می توان تشخیص داد که در مدت معینی مثلا برای یک سال در چه مناطقی تردد کرده است.



به همین دلیل در صورت اجرای دقیق این مصوبه توسط سازمان منطقه آزاد اروند یا اصرار دولت برای اجرای دقیق آن، به صرفه نیست که مردم اهواز اقدام به خرید این خودروها کنند زیرا با جریمه های سنگین مواجه می شوند. به خصوص اینکه موقع نقل و انتقال باید بخشی از قمیت خودرو را به پرداخت جریمه های سنگین اختصاص داد.



هم اکنون سازوکارهای این مصوبه در حال انجام است و امروز(سه شنبه) برخی کارشناسان منطقه آزاد اروند جلسه ای در تهران برای چگونگی اجرای دقیق این مصوبه دارند که بعد از آن شاید بتوان در خصوص این طرح و قوانین و مقررات آن اطلاع دقیقی به دست آورد.



بهروز حسینی فر سرپرست منطقه آزاد اروند نیز چند روز قبل در خصوص این مصوبه گفت: این مصوبه برای استفاده مردم آبادان و خرمشهر انجام شده و فعلا در خصوص اینکه مردم اهواز و سایر شهرهای استان می توانند از این طرح استفاده کنند هنوز هیچ ابلاغی نشده به همین دلیل در صورت اجرایی شدن این طرح فعلا فقط ویژه ماشینهای موجود در آبادان و خرمشهر با شرایط مندرج در آئین نامه است که می توانند تا مرکز استان تردد کنند.



از سویی دیگر این مصوبه برای اجرایی شدن نیز مدتی طول خواهد کشید و احتمالا تا پایان سال اجرا نخواهد شد زیرا این مصوبه بعد از اینکه از سوی دبیرخانه دولت نوشته شود توسط رئیس جمهور به سازمان مناطق آزاد کشور ابلاغ می شود و آنجا نیز باید بررسی شود. بعد از پایان بررسیها به سازمان منطقه آزاد اروند آزاد اروند ابلاغ و این سازمان نیز مدتی وقت دارد تا آن را به صورت نهایی اجرا کند.



این فرآیند احتمالا چند ماه طول خواهد کشید و به سال بعد موکول می شود هر چند برخی مدیران سازمان منطقه آزاد اروند اصرار دارند این مصوبه قبل از پایان سال و به منظور بهره مندی دارندگان این خودورها در ایام عید نوروز اجرایی شود.



هم اکنون یک هزار و 500 خودروی خارجی با پلاک سازمان منطقه آزاد اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر تردد می کنند که طبق قانون از یک مرخصی یک ماهه برخوردار هستند. این مرخصی به گونه ای است که دارنده خودرو در دفعات متعدد می تواند از آن استفاده کند ولی مدت آن نباید بیشتر از یک ماه شود. البته برای هر بار مرخصی دارنده خودروی پلاک منطقه آزاد اروند باید 20 هزار تومان برای آبونمان به سازمان منطقه آزاد اروند پرداخت کند.



از سویی دیگر سازمان منطقه آزاد اروند در مناسبتهای مختلف همانند سالروز شکست حصر آبادان، سالروز آزادسازی خرمشهر، عید نوروز و دهه فجر اقدام به دادن مرخصی فوق العاده( بدون احتساب یک ماه قانونی) به خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند می کند به گونه ای که تعداد روزهای مرخصی در طول یک سال به 60 روز هم می رسد و این فرصت مناسبی در اختیار دارندگان این خودروها قرار می دهد تا به شهرهای دیگر مسافرت کنند.



هم اکنون قمیت خودروهای منطقه آزاد اروند حدود یک سوم قمیت فروش ماشین در داخل کشور است به گونه ای که خودرویی مثل اسپورتیج که قیمت آن در کشور 74 میلیون تومان است با پلاک منطقه آزاد اروند 28 میلیون به فروش می رسد. خودروی تویوتا لانکروز که قمیت پلاک ملی آن 160 میلیون تومان است در منطقه آزاد اروند 80 میلیون تومان قابل خرید است.



خودروی سوناتا با پلاک ملی 74 میلیون تومان است ولی در منطقه آزاد اروند 27 میلیون به فروش می رسد. خودروی سانتافه که در کشور 65 میلون تومان عرضه می شود در منطقه آزاد اروند 30 میلیون تومان قابل خرید است و خودروی سراتو در منطقه آزاد اروند 20 میلیون تومان به فروش می رسد در حالیکه در کشور 48 میلیون تومان است.



اما تکاپوی مردم اهواز برای خرید این خودروها بعد از انتشار خبر این مصوبه، باعث شده که قمیت این نوع خودروها تا حدود کمی بالا برود ولی پیش بینی می شود در صورت اجرای این مصوبه قیمتها به طرز قابل ملاحظه بالا بروند البته در صورتیکه منطقه آزاد اروند نظارتهای خود را جدی تر کند امکان افزایش قیمت کمتر می شود.



همچنین با وجود اینکه محدود تردد این خودروها تا شعاع 120کیلومتر افزایش یافته، مردم شهرهای دیگر مجاور آبادان و خرمشهر همانند بندر امام خمینی(ره) و بندر ماهشهر امکان استفاده از این طرح را ندارد و این طرح تنها برای تردد خودروهای منطقه آزاد اروند به سمت شهر اهواز است.



طبق قوانین منطقه آزاد اروند هم اکنون خودروهایی که بیشتر از دو سال از عمر آنها نگذشته امکان ورود به آبادان و خرمشهر را دارند در حالیکه برای مدتی که این قانون تنها برای خودروهای صفر کیلومتر تعیین شد تقاضا برای خرید آنها در منطقه آزاد اروند بسیار کاهش یافت. هم اکنون شهروندان آبادانی و خرمشهری می توانند نسبت به ورود خودروهای مستعمل سالم با سال ساخت 2011 و مورد تائید معاینه فنی اقدام کنند.



افرادی که قصد دارند اطلاعات بیشتری در خصوص این طرح به دست بیاورند می توانند با شماره تفلن 1868متعلق به سازمان منطقه آزاد اروند تماس بگیرند و جواب خود را دریافت کنند.