هاشم بیک‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مطالباتش از باشگاه استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: از بابت دو سالی که برای استقلال بازی کردم، 90 میلیون از این باشگاه طلبکارم اما بعد از گذشت 2 سال و با رفت و آمدهای زیادی که به باشگاه داشتم، هنوز نتوانسته‌ام مطالباتم را دریافت کنم.

وی تاکید کرد: با تمام علاقه‌ای که به استقلال دارم و روزهای خوبی که در این تیم داشته‌ام، اگر تا پایان سال باشگاه استقلال مبلغ فوق را پرداخت نکند، برخلاف میلی باطنی‌ام مجبورم از این باشگاه به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کنم.

هافبک تیم سپاهان اصفهان اضافه کرد: امیدوارم مسئولان باشگاه قبل از اینکه دست به چنین کاری بزنم، بصورت دوستانه این مشکل را حل کنند.

وی در مورد شرایط تیم سپاهان اظهار داشت: در حال حاضر با تمریناتی که برای دیدار با استقلال انجام داده‌ایم، وضعیت بسیار خوبی داریم. چند بازی گذشته استقلال را تماشا کرده‌ایم و کادرفنی هم آنالیز بسیار خوبی از تیم حریف برای ما داشته‌اند و شناخت کاملی از نقاط ضعف و قدرت این تیم داریم. تنها هدف‌مان کسب پیروزی و سه امتیاز این بازی است.

بیک‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: این دیدار همانند یک فینال است و سه امتیاز آن می‌تواند گامی بلند برای قهرمانی هر کدام از دو تیم در پایان فصل باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که " در صورت گلزنی به استقلال شادی می‌کنید؟"، اضافه کرد: سال گذشته هم به این تیم در آزادی گل زدم اما به خاطر علاقه‌ای که به هوادران این تیم دارم، شادی خاصی را انجام ندادم. مطمئن باشید اگر در بازی روز جمعه هم باز هم به استقلال گل بزنم، همانند بازی گذشته هیچ شادی نخواهم کرد.

هافبک تیم سپاهان اصفهان در مورد اینکه در ابتدای فصل بحث حضورش در پرسپولیس مطرح شده بود، آیا در نیم فصل مدیران باشگاه برای جذب این بازیکن اقدامی کرده‌اند؟، تصریح کرد: در ابتدای فصل حضورم در پرسپولیس قطعی بود اما متاسفانه مشکلاتی پیش آمد و عده‌ای با کارشکنی‌های خود مانع حضورم در پرسپولیس شدند اما چون اهل بازارگرمی نیستم، باید بگویم، در نیم فصل هیچ صحبتی برای حضورم در پرسپولیس مطرح نشد.

وی در خصوص تصمیماتش برای فصل آینده اظهار داشت: تا پایان فصل در سپاهان خواهم ماند و برای این تیم به میدان می‌رویم. الان خیلی زود است بخواهم در مورد شرایطم در فصل آینده صحبت کنم.

بیک‌زاده در پایان گفت: امروز تنها هدفم این است که بتوانم با تیم سپاهان قهرمان لیگ شده و در لیگ قهرمانان آسیا هم نتایج قابل قبولی را کسب کنیم.

دیدار تیم‌های استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16:15 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.