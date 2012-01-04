حمله به مسجد نیویورک/ مسلمانان آمریکا هشدار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، علی ریزدی از مسلمانانی که در زمان آتش سوزی در مسجد حضور داشت: گفت: ما از این اقدامات بهت زده شده ایم، در آمریکا زندگی می کنیم و شهروند این کشور محسوب می شویم.

یک بمب آتش زا ساعت 8 بعد از ظهر روز یکشنبه اول ژانویه ( 11 دی ماه) داخل این مسجد پرتاب شده است، 10 دقیقه پس از آن بمب دیگری پرتاب شد که در نتیجه آن یک خانه شخصی نیز آتش گرفت که لطمات جانی نداشت اما ساختمان دچار خسارت سنگینی شده است.

درست 30 دقیقه پس از این انفجار ها یک مرکز اسلامی با دو یا سه کوکتل مولوتوف هدف قرار گرفت.

معان لساهلان از مسئولان امور دینی این مرکز اسلامی که یک مسلمان شیعه است گفت: چند نفر از اعضای این مرکز اسلامی در پایین پله ها بودند و این انفجارها را به وضوح شنیدند، ما آتش را خاموش کردیم و با نیروهای امدادی تماس گرفتیم.

آتش نشانی نیویورک اظهار داشت که آتش مرکز اسلامی به سرعت کنترل شد و هیچ جراحتی نداشت اما ساختمان دچار صدمات اندکی شده است.

این حملات در نیویورک درست کمتر از یک هفته پس از هشدار شورای روابط اسلامی آمریکایی نسبت به افزایش حملات علیه مسلمانان آمریکایی صورت گرفته است.

شورای روابط اسلامی آمریکایی اعلام کرده است که ما شاهد افزایش بی سابقه حملات لفظی و فیزیکی علیه جامعه اسلامی و دین اسلام هستیم. مساجد نیز در چندین ایالت از کالیفرنیا تا نیویورک و ایالتهای غربی و جنوبی مورد حمله خرابکاران متعصبان قرار گرفته اند.

پلیس اظهار داشت که این حملات به ظاهر جرایم ناشی از انزجار بوده اند. یک منبع پلیس اعلام کرد به نظر می رسد این حملات ناشی از انزجار بوده و ما آنها را در همین دسته مورد بررسی قرار می دهیم.

از زمان یازدهم سپتامبر تا کنون مسلمانان آمریکا که تعداد آنها بین شش تا هشت میلیون نفر تخمین زده نسبت به فرسایش حقوق مدنی خود با این باور که آمریکاییها دین آنها را هدف گرفته معترض بوده اند.

براساس گزارش منتشر شده از سوی شورای روابط اسلامی آمریکایی، مرکز نژاد و جنس در دانشگاه برکلی کالیفرنیا اعلام کرده اسلام هراسی در آمریکا درحال افزایش است.

همچنین نتایج یک تحقیق نشان می دهد بیشتر آمریکاییها اطلاعات اندکی درباره اسلام دارند و در زندگی خود مسلمانان معدودی را می شناسند. به طوری که تحقیقات گالوپ مشخص کرده 43 درصد آمریکاییها نسبت به مسلمانان احساس تعصب دارند.