دانشگاه پیام نور زمینه ‌ساز عدالت آموزشی در کردستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در دیدار با سرپرست جدید دانشگاه پیام نور کردستان و جمعی از معاونان و مسئولان این دانشگاه، اظهارداشت: دستیابی به توسعه پایدار و رفع محرومیت ‌ها در گروه ارتقا همه جانبه جامعه در حوزه‌ ‌های مختلف است و در این میان ارتقا سطح بینش، بصیرت و سواد علمی جوامع از جمله شاخص‌‌ های مهم رسیدن به توسعه پایدار به شمار می‌‌ آید.

وی افزود: در سال‌های اخیر شاهد تحول عظیمی در عرصه دانشگاهی و علمی کشور بوده ایم و در این مدت دانشگاه پیام نور با گسترش خدمات و راه ‌اندازی مراکز متعدد، حتی نقاط صفر مرزی کردستان را تحت پوشش قرار داده است و زمینه ساز برقراری عدالت آموزشی در استان بوده ‌است.

استاندار کردستان عنوان کرد: دانشگاه پیام نور در معرفی نیروهای متخصص به بازار کار استان و پرورش دانشجویان و جوانان ساعی و تلاشگر جزو دانشگاه‌ های پیشرو استان است و به دلیل اینکه دانشجویان مراکز و واحدهای تابعه آن را جوانان بومی استان تشکیل می ‌دهند این مهم نیز از امتیازهای ویژه این دانشگاه به شمار می رود.

شهبازی یادآور شد: توجه جدی به مسائل اخلاقی، توسعه و سازماندهی رشته ‌های تحصیلی براساس نیازهای بومی و بهره‌ مندی از تجربیات ارزشمند اساتید و اعضای هیئت علمی توانمند در رشته ‌های مختلف از جمله اولویت‌ هایی است که باید در پیام نور کردستان مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: توجه به نیازهای بازار کار و به ویژه نیازسنجی در راستای ارائه رشته ‌های فنی و افزایش رشته‌های تحصیلات تکمیلی از دیگر مواردی است که باید در قالب چشم‌ اندازهای توسعه ‌ای دانشگاه پیام نور کردستان در نظر گرفته‌ شود.

استاندار کردستان در پایان بر حمایت‌ و توجه جدی به توسعه خدمات آموزشی و فرهنگی به جوانان بومی استان با محوریت مراکز آموزش عالی به ویژه مراکز و واحدهای تابعه پیام نور کردستان تأکید کرد و گفت: وجود مراکز و واحدهای تابعه پیام نور در نقاط مختلف استان ظرفیت ویژه ‌ای را برای ارتقای شاخص‌ های فرهنگی و اجتماعی در استان به وجود آورده ‌است که باید با جدیت هرچه تمام‌ تر از این ظرفیت به وجود آمده برای تعالی و پیشرفت همه جانبه استان بهره گرفته ‌شود.