انتخاب رئیس ستاد ارتش لیبی/ عبدالجلیل خواستار خویشتنداری مردم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی"یوسف المنقوش" را به عنوان رئیس ستاد نیروهای مسلح لیبی انتخاب کرد.

یکی از مسئولان شورای انتقالی در این باره گفت: المنقوش یکی از افسرانی بود که با بازنشسته کردن خود به صف انقلابیون پیوست. نیروهای قذافی وی را بازداشت کردند اما مدتی بعد انقلابیون المنقوش را نجات دادند. وی معاون "اسامه الجویلی" وزیر دفاع شورای انتقالی است.

"ویکتور نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به درگیری های اخیر طرابلس گفت: این موضوع موجبات نگرانی ما را فراهم کرده است.

از سوی دیگر "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی نیز با اشاره به درگیری های طرابلس بیان کرد: مردم لیبی باید خویشتنداری کنند.

وی با اشاره به پیش نویس قانون انتخابات این کشور افزود: مردم می توانند از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی یا تماس تلفنی دیدگاههای خود را درباره آن مطرح کنند.

عبدالجلیل بیان کرد: ما از مردم می خواهیم که متن پیش نویس را مشاهده کنند و در اولین تجربه دموکراسی لیبی مشارکت گسترده داشته باشند.

وی اظهار داشت: این پیش نویس در سایت شورای انتقالی و سایت انتخابات کنگره ملی لیبی موجود است و تنها مراکز قابل اعتبار این دو پایگاه هستند.