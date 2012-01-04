جزئیات پذیرش در آزمونهای فراگیر پیام نور/ همه داوطلبان قبول می شوند

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در مقطع کارشناسی ارشد، 190 هزار نفر، در مقطع کارشناسی 130 هزار نفر و در مقطع کاردانی به کارشناسی 15 هزار نفر برای شرکت در دوره های فراگیر پیام نور ثبت نام کرده اند.

وی گفت: در هر رشته محل در مقطع کارشناسی 30 تا 50 نفر و در هر رشته محل مقطع کارشناسی ارشد به این ترتیب پذیرش انجام می شود که 15 نفر در پژوهشی و 15 نفر در آموزش محور دانشجوی فراگیر پیام نور می شوند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور تأکید کرد: برای دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ظرفیت اعلام شده بیشتر از تعداد شرکت کنندگان است و از این نظر مشکل کمبود ظرفیت نداریم.

به گفته معتمدی در صورتی که داوطلبان در هر کدام از دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کف نمره را کسب کنند، پذیرفته می شوند، هرچند که در کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش محدودتر است.

وی تأکید کرد: در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز داوطلبان هیچ گونه نگرانی از بابت ظرفیت پذیرش نداشته باشند، زیرا همانند دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ظرفیت بیشتر از تعداد داوطلبان است. نیمی از داوطلبان مقطع کارشناسی ناپیوسته از طریق کنکور فراگیر و نیمی از طریق کنکور سراسری تأمین می شوند.

معاون دانشگاه پیام نور با اشاره به زمان برگزاری هر سه آزمون فراگیر این دانشگاه خاطرنشان کرد: آزمون های فراگیر دانشگاه پیام نور روز جمعه 23 دیماه برگزار می شوند.

وی افزود: در نوبت صبح آزمون مقطع کارشناسی و در نوبت بعد از ظهر آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته برگزار می شوند.