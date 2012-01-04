۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

فاضلیان ابراز کرد:

نگرانی از افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان از افزایش 23 درصدی ورودی پرونده به دستگاه قضایی استان در سالجاری ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر چهارشنبه در کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم افزود: باید همه دستگاه ها در کنار دادگستری برای کاهش وقوع جرم و کم کردن ورودی پرونده ها کمک کنند.

وی  با بیان این که پیشگیری نتایج پربارتری از درمان دارد گفت : برای این منظور دومین کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم با حضور  روسای دادگستری ها، دادستان ها ، فرمانداران و دیگر  مسئولان دستگاه های ذیربط در پیشگیری از جرم شهر های گرگان، علی آباد کتول، آق قلا، بندرگز، بندرترکمن، گمیشان و کردکوی اواخر دی ماه برگزار خواهد شد.
 
وی افزود : ‌شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با تعیین اولویت های  جرم و آسیب اجتماعی موجود در هر شهرستان، راهکارهای علمی و اجرایی برای کاهش بسترهای وقوع جرم و زمینه های فرهنگ سازی را ارائه می کنند که توسط کارشناسان بررسی  و امتیازدهی  می شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که برنامه های اجرایی پیشگیری از وقوع جرم در این کارگروه ها بر اساس ویژگی های بومی، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه تدوین می شود تصریح کرد :‌ استفاده از توانمندی ها وپتانسیل های موجود در هر منطقه برای پیشگیری از وقوع جرم، منطقی ترین روش در امر پیشگیری است.
