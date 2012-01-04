نگرانی از افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر چهارشنبه در کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم افزود: باید همه دستگاه ها در کنار دادگستری برای کاهش وقوع جرم و کم کردن ورودی پرونده ها کمک کنند.

وی با بیان این که پیشگیری نتایج پربارتری از درمان دارد گفت : برای این منظور دومین کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم با حضور روسای دادگستری ها، دادستان ها ، فرمانداران و دیگر مسئولان دستگاه های ذیربط در پیشگیری از جرم شهر های گرگان، علی آباد کتول، آق قلا، بندرگز، بندرترکمن، گمیشان و کردکوی اواخر دی ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود : ‌شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با تعیین اولویت های جرم و آسیب اجتماعی موجود در هر شهرستان، راهکارهای علمی و اجرایی برای کاهش بسترهای وقوع جرم و زمینه های فرهنگ سازی را ارائه می کنند که توسط کارشناسان بررسی و امتیازدهی می شود.



رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که برنامه های اجرایی پیشگیری از وقوع جرم در این کارگروه ها بر اساس ویژگی های بومی، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه تدوین می شود تصریح کرد :‌ استفاده از توانمندی ها وپتانسیل های موجود در هر منطقه برای پیشگیری از وقوع جرم، منطقی ترین روش در امر پیشگیری است.