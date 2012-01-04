دوره آموزشی تحکیم بنیان خانواده در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی تحکیم بنیان خانواده در حسینیه بیت الزهرا(س) ورامین برگزار شد.

در این دوره آموزشی که خواهران بسیجی حضور داشتند، دکتر کریمی نیا نویسنده و استاد دانشگاه، با اشاره به روشهای نادرست و غلط در روابط انسانی در خانواده گفت: باید با آموزش و اصلاح روش زندگی، به سوی یک خانواده سالم به پیش برویم، لازم است در این زمینه با استفاده از مشاوره و شناخت روحیات همسر، راه برخورد با آن را بدانیم.

وی همچنین به برخی از تربیتهای آسیب زا مثل محبت زیادی به کودکان اشاره کرد و به سئوالات مختلف بانوان در خصوص نحوه برخورد با اخلاق همسران و فرزندان پاسخ داد.