به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار حجت‌الاسلام و المسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در قم و اعضای دفتر ایشان، با تقدیم سلام و مراتب احترام خود به آیت‌الله العظمی سیستانی، این مرجع بزرگ شیعیان را وزنه تعادل مهمی برای آینده عراق و جهان تشیع خواند و با بیان خدمات و فعالیت‌های موثر ایشان و نمایندگانشان در کشورهای اسلامی و جهان تصریح کرد: در دنیای کنونی که حجم حملات، تهمت‌ها و ایجاد شبهه از سوی مغرضین و قدرت‌های استکباری نسبت به اسلام و به خصوص تشیع افزایش یافته، همکاری نزدیک علما و حوزه‌های علمیه جهان تشیع برای آگاهی بخشی و پاسخ به شبهات می‌تواند بسیار مفید و کارساز باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش به اوضاع سیاسی عراق پس از خروج آمریکایی‌ها اشاره کرد و با مرور حوادث اخیر صحنه سیاسی عراق گفت: اختلافات و بحران سیاسی اخیر در عراق عادی و طبیعی به نظر نمی‌رسد و همین امر هوشیاری بیش از پیش گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های تاثیرگذار در عراق را طلب می‌کند.

هاشمی رفسنجانی با بیان این که خروج نیروهای آمریکایی از عراق برای مردم عراق و منطقه خوشحال کننده است، افزود: به نظر نمی‌رسد قدرت‌های استکباری به خصوص آمریکا و کشورهای وابسته به آنان با توجه به هزینه‌های مادی و حیثیتی که متحمل شده‌اند، به راحتی دست از ثروت‌های سرشار و موقعیت ژئوپولتیک این کشور بردارند و تحولات و بحران سیاسی اخیر عراق را هم باید در این راستا دید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشیاری و اتحاد همه گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های عراق در برابر توطئه‌ها در مقطع کنونی را خواستار شد و تصریح کرد: علما و مراجع معظم عراق به خصوص آیت‌الله العظمی سیستانی همواره نقشی تعیین کننده در هوشیاری و اتحاد مردم عراق داشته و در آینده نیز خواهند داشت.

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام و المسلمین سید جواد شهرستانی نماینده تام الاختیار آیت‌الله العظمی سیستانی در قم به تشریح فعالیت‌های دفتر این مرجع بزرگ در این شهر پرداخت.

حجت الاسلام شهرستانی در ادامه گزارشی از اوضاع سیاسی، اجتماعی عراق و نیز حوزه‌های علمیه عراق ارایه کرد.