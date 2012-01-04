تسخیری عضو کمیته شرعی بانک توسعه اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای مدیران اجرایی بانک توسعه اسلامی با هدف وحدت بخشیدن به کمیته‌های شرعی مجموعه مؤسسات تابعه بانک توسعه اسلامی با انتصاب آیت ‌الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به عنوان عضو کمیته شرعی به مدت سه سال موافقت شد.



شیخ حسین حامد حسان از مصر، شیخ دکتر عبدالستار ابوغده از سوریه ، شیخ عبدالله بن سلیمان المنیع از عربستان سعودی، شیخ محمد تقی العثمانی از پاکستان، آیت الله محمد علی تسخیری از جمهوری اسلامی ایران، شیخ محمد المختار السلامی از تونس و شیخ محمد هاشم بن یحیی از مالزی اعضای کمیته شرعی بانک توسعه اسلامی هستند.



بانک توسعه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی به منظور اسلامی کردن فعالیت مؤسسات بزرگ و گوناگون خویش کمیته‌ای فقهی مرکب از فقهای جهان اسلام تشکیل داده است.

به گزارش مهر، بانک توسعه اسلامی به عنوان یک نهاد اقتصادی چند جانبه در جده عربستان مستقر است. این بانک از سوی نخستین همایش وزرای اقتصاد سازمان همکاری اسلامی در 18 دسامبر 1973 تأسیس شد و به طور رسمی کار خود را از 20 اکتبر 1975 آغاز کرد. مهمترین سهامداران این بانک عبارتند از عربستان، ایران، مصر، کویت، ترکیه، قطر و امارات.