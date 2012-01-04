ساخت کنارگذر شمالی ایلام متوقف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور پولادی اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات استان ایلام در حوزه های زیربنایی و زیرساختی است.

وی ادامه داد: متاسفانه با گذشت سالها استان ایلام هنوز از نبود زیرساختهای مناسب مثل راه رنج می برد که در این زمینه به تازگی کنارگذر شمالی ایلام به علت عدم تامین اعتبار متوف شده است که باید اعتبار برای تملک ادامه مسیر و اجرای کامل آن تامین شود.

این نماینده عنوان کرد: مصوبات مهم دولت در زمینه امور زیربنایی مثل اختصاص 150 میلیارد تومان به شبکه حمل و نقل استان ایلام هنوز در حد حرف مانده است.

پولادی بیان کرد: یکی دیگر از مصوبات دولت در زمینه حمل و نقل افزایش پروازهای فرودگاه های ایلام بوده که این مصوبه نیز هنوز اجرایی نشده است.

وی افزود: هم اکنون مصوبات کلان دولت در استان ایلام به زمین مانده است و این مصوبات باید به منظور توسعه استان تامین اعتبار شوند.

پولادی تصریح کرد: مسئولان استان ایلام باید برای اجرای مصوبات دولت در استان ایلام تلاش بیشتری انجام دهند.