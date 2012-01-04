ارتش و 14 عنوان کتاب تازه

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب‌ها در قالب طرحی با عنوان «حدیث پایداری» و با حمایت فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) تهیه شده‌اند.

14 عنوان کتاب مورد اشاره به زودی از سوی انتشارات سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.

آشنایی با تاریخچه تشکیل پدافند هوایی، آشنایی با تاریخچه تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، توپ ضدهوایی و شکار هواپیمای دشمن، موشک ضدهوایی و شکار هواپیمای دشمن، از گروه تا زوریخ، شهید ستاری و یاران پدافندی‌اش، آشنایی با رادار و سیستم اعلام خبر، خاطرات کارکنان توپ ضد‌هوایی، خاطرات کارکنان موشک ضدهوایی، آشنایی با تاریخچه گروه‌های پدافند هوایی و فرماندهان آنها و مناطق 9 گانه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) ارتش، آشنایی با شهدا و ایثارگران قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) ارتش، نقش پدافند هوایی در 8 سال دفاع مقدس و یادی از پیشکسوتان آن دوران، آشنایی با تاریخچه تشکیل معاونت نیروی انسانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) و آشنایی با اولین‌های پدافند هوایی عناوین این کتاب‌ها را تشکیل می‌دهند.