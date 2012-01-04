کمیته بررسی چالش های صنعت ابریشم در خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری در سیزدهمین جلسه کمیته ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که با هدف ارائه گزارش مطالعاتی صنعت نوغانداری و تولید ابرایشم برگزار شد بر ارائه تسهیلات مشاغل خانگی به فعالان تولید پیله و نخ ابریشم تاکید کرد.

وی افزود: این کمیته با عضویت دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، جهاد کشاورزی و نماینده شرکت ابریشم ایران موظف است ظرف یک هفته نظرات کارشناسی مطرح شده در جلسات قبل این کمیسیون را به صورت پیشنهاداتی مدون برای ارائه به مسئولان کشوری اعلام کند.

وی تصریح کرد: این راهکارها بایستی با مدنظر قرار دادن مواردی چون میزان تعرفه، حجم واردات، میزان تولید در استان و کشور و نیز نیازسنجی از صنایع مصرف کننده نخ ابریشم ارائه شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی در مورد چالش های صنعت ابرایشم گفت: ورود پیله و نخ ابریشم از کشورهای همجوار با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده تولیدات داخلی، حضور افراد دلال و واسطه ها و آسیب دیدن اقتصاد ابریشم کشان استان به دلیل واردات نخ از جمله مهم ترین این چالش ها هستند.

وی همچنین از اشتغال حدود هزار و 450 خانوار استان در این حوزه خبر داد و درباره ویژگی های اقتصادی منحصر به فرد صنعت نوغانداری و تولید ابریشم اظهار داشت: بازگشت سریع سرمایه، امکان پرورش درخت توت در اغلب مناطق استان و کشور و کاهش بیکاری پنهان روستاییان فعال در عرصه نوغانداری از جمله این مزیت هاست.