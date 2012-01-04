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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

دوره آموزشی "کسب روزی حلال" برای صنوف ورامین و پیشوا برگزار شد

دوره آموزشی "کسب روزی حلال" برای صنوف ورامین و پیشوا برگزار شد

ورامین - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی "کسب روزی حلال" برای صنوف ورامین و پیشوا توسط سازمان تبلیغات و مجمع امور صنفی شهرستان ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی که با همکاری مجمع امور صنفی شهرستانهای ورامین و پیشوا و با حضور نمایندگان اتحادیه‌ های تحت پوشش این مجمع برگزار شد، حجت الاسلام حسین باقری، استاد این دوره با اشاره به اهمیت کسب حلال گفت: اگر کسب معنوی باشد، آن مال بقیه الله می‌ شود و اگر حرام باشد، به طور ذاتی بر اعتقادات، اعمال و نسل انسان تأثیر بد می گذارد.

وی تنبلی، کسالت، بیکاری، عدم علم و آگاهی، کم فروشی، احتکار، سختگیری در معاملات، ربا، قسم خوردن وعدم وفای به عهد را از جمله آفات کسب و کار برشمرد و افزود: اگر می خواهیم مشمول حدیث؛ "الکاسب حبیب الله"، باشیم، باید آفات کسب و کار را از خود دور کنیم و با خیر خواستن از خداوند و توسل به ائمه، آسان گیری، حلم و بردباری را سر لوحه کار خود قرار دهیم.

کد مطلب 1501117

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