زمان برگزاری جشنواره پیوست فرهنگی در زنجان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی امینی راد افزود: دومین جشنواره پیوست فرهنگی به منظور حضور گسترده و فعال ادارات، شرکتها، نهادها و سازمانهای استان زنجان تا اواخر دیماه سالجاری تمدید شد.

وی افزود: بر اساس طرح های ارائه شده از سوی تعدادی از ادارات و شرکتها و استقبال بی نظیر مدیران و مسئولین استانی به نظر می رسد دومین جشنواره پیوست فرهنگی در سالجاری از شکوه بیشتری برخوردار باشد.

امینی راد افزود: تا کنون تعداد 20 طرح جدید و 10 برنامه فرهنگی اجرا شده به دبیرخانه پیوست فرهنگی ارسال شده است و انتظار می رود تا زمان برگزاری جشنواره بیشتر از 200 طرح جدید از سوی مدیران استانی به دبیرخانه پیوست فرهنگی ارائه گردد .

همچنین اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان رتبه برتر گفتمان های دینی کشور را کسب کرد.

همچنین دومین دوره هم اندیشی دبیران گفتمان های دینی دانشگاه ها و حوزه های علمیه سراسر کشور در آذرماه 90 در مشهد مقدس برگزار شد و پس از بررسی و ارزیابی صورت گرفته از گزارش های ارسالی از سوی دبیر گفتمان های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در سال 1389، استان زنجان به عنوان استان برتر و حائز مقام شناخته شده است و این موفقیت حاصل تلاش و اهتمام مدیریت اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان است.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با برگزاری گفتمانهای مختلف در طول سال در دانشگاهها و مدارس و مراکز فرهنگی و علمی تلاشهای بسیار موفقی ازخود داشته است.