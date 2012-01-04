فعالیت درمانگاه انبارالوم شبانه روزی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان علوم پزشکی استان افزود: با توجه وسعت زیاد منطقه وشمگیر و فاصله نسبتا طولانی این منطقه از مرکز شهرستان و محرومیت بخش وشمگیر ، شبانه روزی شدن این درمانگاه باعث ارتقاء سطح بهداشتی منطقه خواهد شد.

فرماندار شهرستان آق قلا همچنین راه اندازی بخش ICU و سنگ شکن در سالجاری را برای ارتقاء شاخص های بهداشتی شهرستان مثبت ارزیابی کرد.



کر گفت: برای افزایش خدمات رسانی مناسب به مردم ، راه اندازی بخش DIC و تقویت درمانگاه تخصصی این بیمارستان باید در اولویت برنامه های توسعه قرار گیرد و با همکاری متخصصان مجرب این درمانگاه تخصصی می تواند در سطح بالاتری خدمات ارائه کند.



وی گسترش اورژانس جاده ای در روستاهای عطا آباد و یلمه سالیان ، مستهلک بودن ساختمان خانه های بهداشت به خصوص در روستاهای انقلاب و قانقرمه ،رشد بالای TB جمله دغدغه های این شهرستان در سطح بهداشت عنوان کرد.



فرماندار شهرستان آق قلا خواستار ارتقای بیمارستان آل جلیل به مرکز فوق تخصصی نازایی شد.

کر افزود: با توجه به موقعیت فوق العاده بیمارستان آل جلیل و نزدیکی آن به مرکز استان و فرودگاه بین المللی و درخواست های مکرر مردمی نیاز به ارتقا این بیمارستان به یک مرکز فوق تخصصی در زمینه نازائی احساس می شود.



عبدالله عباسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ضمن اشاره به چالشهای پیش رو در نظام سلامت در استان گلستان، انجام سفرهای دوره ای هیئت رئیسه دانشگاه را بستری مناسب در راستای شناسایی و بررسی هر چه بهتر مشکلات بخش سلامت استان به شکل شایسته دانست.

وی گفت: رویکرد جدید و آشنایی از نزدیک مسئولان دانشگاه با مشکلات و چالشهای بخش بهداشت و درمان و نیز تصویب مصوبات موجود در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه می تواند در رفع این چالشها و ارائه هر چه بهتر خدمات سلامت کمک کند.